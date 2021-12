La nouvelle éco : Dans le Morvan la famille Marchand vit de la culture des sapins de Noël

On a pas trouvé la maison du Père Noël, mais on sait où se trouve le berceau des sapins qui décorent nos maisons. La famille Marchand en produit près de 20.000 par an à la Roche-en-Brénil en Côte-d'Or et à Gouloux dans la Nièvre, et aujourd'hui, ces sylviculteurs vivent uniquement du "sapin de Noël."

Mathieu Marchand fait partie de la 3° génération des cette famille de producteurs, et il adore son métier. Il vient se confier au micro de France Bleu Bourgogne

France Bleu Bourgogne : Mathieu, Marchand , on imagine qu'a trois semaines de Noël, c'est la période de rush ?

Mathieu Marchand : Oui, effectivement, on est en pleine récolte, et la vente directe va attaquer. On produit entre 15 et 20.000 sapins, de tous types et toutes tailles. Et en fait, mon père a repris la petite exploitation familiale qu'il a pu développer. Historiquement, beaucoup de petits paysans dans le Morvan avait une parcelle de sapins de Noël. A l'époque, on ne parlait pas de Nordmann, on parlait exclusivement épicéa, donc le sapin traditionnel. Et donc, voilà. Mon père s'est lancé dans cette aventure

15.000 à 20.000 sapins par an, ça semble énorme !

En fait, on se peut qualifier de gros artisan. Si vous voulez, ce n’est pas du tout une grosse production. On commercialise à l'échelle de la France. On approvisionne des revendeurs qui distribuent les sapins sur tout le pays. On commercialise également en vente directe, notamment sur Dijon, puis les Intermarché de Dijon, le Comptoir de la Bio à Dijon. Et puis Super U Chenôve. On commercialise donc nous même environ 20% de notre production.

Une des parcelles de la famille Marchand - Marchand DR

Combien ça coûte à produire un sapin de Noël ?

Nos coûts de production progressent car on a fait le choix de passer au bio. Nous sommes en pleine conversion. Ce qui veit dire plus de traitements, plus d'engrais chimique, seulement de l'organique. Clairement on a un coût de revient qui est multiplié quasiment par deux et qui avoisine qui avoisine les 5 euros de coût de revient. Là on parle uniquement de la production de l'arbre. Pas de la coupe ni du transport.

Et vous les vendez combien?

Alors en vente directe, un sapin qui fait entre 1m75 et 2 mètres. Vous allez le retrouver aux alentours de 35 à 40 euros pour un Nordmann. Il faut savoir que c'est un arbre qui aura mis 5 à 6 ans à pousser. Et il faut 10 ans pour faire un arbre de 2 mètres. Je vous laisse imaginer le temps qu'il faut pour produire les sapins que l'on trouve sur les places de nos villes !

Prêt à être livré - Marchand DR

Est-ce que la demande se maintient ?

Oui, on a toujours autant de demandes. On ne vas pas convaincre les adeptes du sapin en plastique, même si honnêtement cet objet a un bilan carbone bien plus mauvais qu'un arbre coupé. Et d'ailleurs, il faut se rappeler que nous, on parle bien de culture, c'est à dire qu'un sapin adulte coupé est forcément remplacé par un jeune plant.

Est-ce que ça fait sourire vos amis. Les gens, vous rencontrez quand on vous dit que vous êtes producteur de sapins de Noël ?

Oui, ça fait sourire ! Et c'est un commerce qui est très agréable. Moi, je vais donner la main les week ends sur les points de vente pour faire de la vente directe, je rencontre les clients. Quand ils viennent vous voir clairement, ils ont le sourire. Le sapin de Noël, c'est la fête !