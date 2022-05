La nouvelle éco : dans le nord Côte d'Or, ils reprennent un vieux bâtiment pour en faire un restaurant

Ils ont devant eux une bonne année de travaux. Karine Ribeiro et son mari Kamel Sabri viennent de racheter l'hôtel de la gare à Recey-sur-Ource, dans le nord Côte d'Or avec l'objectif d'en faire un bar-restaurant et d'ouvrir dans un an. Ce couple qui vend déjà des fruits et légumes à Leuglay se lance dans de grands travaux de réhabilitation pour remettre au goût du jour ce bâtiment fermé depuis une dizaine d'années avec un investissement de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Karine Ribeiro répond aux questions de France Bleu Bourgogne

France Bleu Bourgogne : Pourquoi reprendre l'hôtel de la gare à Recey-sur-Ource ?

Karine Ribeiro : Mon mari avait cet objectif en tête depuis quelque temps déjà. Le lieu est intéressant parce qu'il y a un grand parking pour pouvoir se garer en face, même pour les camions, ou pour les gens qui veulent s'arrêter. C'est un lieu de passage, donc c'est pour ça qu'il avait pour objectif de pouvoir racheter ce bâtiment.

Vous le rachetez pour une somme de 20 000 €. Est-ce qu'il y a d'autres investissements à faire ?

Il y a énormément d'investissement à faire parce qu'il y a beaucoup de travaux. C'est fermé depuis depuis quelques années, et puis ça n'avait jamais été vraiment refait aux normes. Il y a beaucoup de choses à faire et donc c'est pour ça qu'on va faire appel à des organismes pour voir si on peut obtenir des aides.

Il vous faut une somme de combien pour mettre sur pied ce projet de restauration ?

Je ne sais pas encore précisément, peut-être 40 000 ou 50 000€, je ne sais pas mais il y a beaucoup de travaux, que ce soit de l'électricité ou de la plomberie.

Nous sommes au tout début du projet, c'est un peu un défi dans le lequel vous vous lancez ?

Oui, Kamel a vraiment à cœur de faire ce projet, donc on va tout faire pour y arriver. Et puis il va continuer à vendre ses fruits et légumes le temps des travaux. Et une fois que les travaux seront terminés, il se lancera vraiment dans la cuisine.

Que faut-il faire pour faire fonctionner un restaurant dans une zone rurale comme celle-ci ?

On va faire un bar-restaurant. On compte donc sur le bouche à oreille, et puis également sur la passage parce que mine de rien, il y a du monde qui circule sur la route en face de l'établissement, et il y a également le parc national (le parc national de forêts, sur le plateau de Langres, ndlr). Tout ça est en train de se mettre en place. Donc je pense que ça peut attirer énormément de monde. Ici, il y a aussi de la jeunesse et ils ont besoin je pense d'un endroit où se retrouver quand ils en ont envie.

L'ouverture, à quelle horizon ?

En 2023 on espère, on veut un lieu convivial où les gens pourront se retrouver pour discuter. Kamel propose déjà des couscous à emporter ici à Leuglay. Donc après, il va faire de la restauration rapide. Et puis il y aura peut-être des menus du jour.