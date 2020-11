La nouvelle éco : dans le Pays Bigouden, des crêpes à emporter pour les ouvriers

A cause de la fermeture des restaurants, de nombreux ouvriers n'ont plus accès à des repas chauds à midi. Pour aider les travailleurs dans le Haut Pays Bigouden, et diversifier son offre, "La P'tite Gourlizonnaise" propose depuis cette semaine, des "repas crêpes" à emporter.