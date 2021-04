La Nouvelle Eco : dans le pays de Vannes Emmaüs reprend ses activités

"Nous avons souffert à l'occasion des deux premiers confinements", raconte Gilles Vidal, le président Emmaüs du pays de Vannes. "Nous n'étions vraiment pas prêts à vivre ça. Surtout le premier confinement. Car pour le deuxième, à l'automne on avait prévu le coup et mis de la trésorerie de côté". Mais ces fermetures ont eu un coût pour Emmaüs et ses deux sites de Séné, près de Vannes et Saint Nolff : 250 000 euros de perte, annonce Gilles Vidal. "Alors, avec la reprise d'activité nous sommes satisfaits", dit il. Car pendant les confinements cette activité était réduite à sa plus simple expression. "Les compagnons ont besoin de travail. Mais avec les magasins fermés et l'absence de dons il a fallu être imaginatif. Nous rêvions d'un jardin (situé à Saint Nolff). Nous l'avons réalisé. Le jardin est toujours là. Mais la vraie satisfaction c'est de reprendre le cours normal de nos activités. Car pendant que la communauté est à l'arrêt il faut bien continuer notre action de solidarité envers nos 50 compagnes et compagnons et la douzaine d'enfants présents à ce jour".

Les magasins vont pouvoir reprendre une activité normale © Radio France - François Rivaud

Les magasins de Séné, dans l'agglomération de Vannes, ouvrent donc aux horaires habituels : le mercredi, le samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 15 et le vendredi après midi. A Saint Nolff, le site est ouvert de 15 h à 17 h le vendredi. Reprise également pour les dons, du mardi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.

Cette reprise d'activité va soulager les finances de la communauté Emmaüs du pays de Vannes, dont le budget est d'un million quatre. Somme obtenue grâce au produits des ventes : ameublement, livres, jouets, puériculture et vêtements.

Les sites de vente d'Emmaüs en Ille et Vilaine sont également ouverts, dès ce mercredi (Hedé, St Malo et Rennes). En revanche, ils restent fermés dans les Côtes d'Armor. Les responsables de la communauté ne souhaitent pas demander cette autorisation de réouverture pour le moment.