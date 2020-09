La nouvelle éco : dans le secteur de l'immobilier de bureau, les affaires reprennent à Rennes

Après le confinement et l'été, deux périodes peu propices au négoce, le marché des espaces de bureaux a retrouvé sa vitalité dans la métropole rennaise. Dans son agence Cushman et Wakefield, Stéphane Dauphin le constate "même si on a peu de recul, on sent que les affaires reprennent, notamment dans le tertiaire. En dehors de certains grands groupes qui sont aujourd'hui préoccupés par les mesures sanitaires à mettre en place dans leurs locaux, le marché du côté des PME reprend." L'effet LGV est toujours là et la métropole rennaise reste attractive.

"On parle beaucoup de télétravail, mais en province, il n'a pas d'incidence sur nos marchés pour le moment "

Les entreprises recherchent surtout des locaux avec la possibilité d'aménager des espaces de convivialité, "pour se sentir comme à la maison" explique le professionnel. Ce type de locaux, il y en a encore à louer ou à acheter dans le quartier EuroRennes. "On a construit rapidement quelques 50.000 m2 de bureaux sur EuroRennes, tout n'est pas encore vendu". Les prix se maintiennent autour de 205 euros/m2 sur EuroRennes. C'est un peu moins cher sur les secteurs de Via Silva ou la Courrouze qui seront desservis par la deuxième ligne de métro.

Des entreprises du e-commerce cherchent des locaux

Des entreprises du e-commerce et de la logistique lorgnent également sur la métropole "On a une forte demande dans ce secteur pour obtenir des locaux sur la métropole rennaise, mais il reste peu de places. Seul le site de PSA la Janais présente des surfaces importantes" explique Stéphane Dauphin. Les professionnels de l'immobilier n'ont toutefois pas l'intention de laisser tout le gâteau aux métropoles voisines.