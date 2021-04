La nouvelle éco : dans le sénonais, Les Sièges retrouvent une épicerie multiservices après 20 ans d'absence

C'est une réalité pour beaucoup d'habitants de l'Yonne et plus largement en France. Les villages et petites communes voient leurs commerces disparaître. Que ce soit des boulangeries, des épiceries, des librairies, des banques, des postes, des stations service. Plus de 15 000 communes, soit près de la moitié en France, ne comptent plus aucun de ces commerces. Mais aux Sièges c'est précisément l'inverse qui vient de se passer. Après plus de vingt ans d'absence, cette commune du Sénonais a de nouveau un épicier depuis un peu plus d'un mois. Il s'appelle Quentin Moal. Il est co-gérant du marché de Jojo. Il était notre invité ce matin dans "La nouvelle éco" sur France Bleu Auxerre.

Votre credo, c'est le local. Non seulement vous avez ouvert une épicerie dans un petit village de l'Yonne, mais surtout, vous avez décidé de faire travailler les producteurs du département ?

Oui tout à fait. L'élément principal pour nous c'est l'alimentation générale. En plus de l'alimentation générale nous avons un petit rayon qui est focalisé que sur les producteurs locaux. Par exemple les jardins Bio en Othe situés à Dixmont, pour le miel c'est Julien Henry à Villiers-Louis, les savons à Evry, les bières Monclem à Malay-Le-Grand et plein d'autres.

Vous êtes aussi au cœur de la vie du village. Vous êtes une épicerie multiservices, c'est à dire que l'on va pouvoir trouver à peu près tout chez vous, finalement ?

Oui, par exemple les bouteilles de gaz. Là, on a eu la réponse de la presse, d'ici un mois, un mois et demi on va avoir la presse. La Française des jeux se met aussi en place, et puis après nous avons mis en place la livraison à domicile et puis plein d'autres services afin de répondre au maximum aux demandes des clients.

C'est compliqué d'être un commerce dans un petit village. La tendance est plutôt à la fermeture qu'à l'ouverture. Depuis un mois, est-ce que vous êtes satisfait de votre démarrage, est-ce que la population vous soutient ?

Alors, on a une bonne partie des habitants et des Siégeois qui répondent aux services qu'on leur propose. Après, on commence à toucher les communes voisines comme le Coulours, Cérilly.

Cette ouverture, c'est aussi très symbolique, c'était très attendu, qu'est-ce que vous disent les habitants ?

Certains clients nous disent à quel point ils sont heureux, ils nous disent que ça fait 20 ans qu'ils attendaient une épicerie multiservice dans leur commune. En fait, les locaux que l'on a repris était un bar et avant que ce soit un bar c'était une épicerie.