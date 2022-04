La nouvelle éco : dans le Sud-Mayenne, la Ferme Colas affiche son bilan carbone sur ses yaourts

La Ferme Coals à Livré-la-Touche dans le Sud-Mayenne fête cette année ses deux ans et ne manque pas d'idée pour être toujours plus respectueuse de ses bêtes et de l'environnement. Elle va désormais afficher son bilan carbone sur ses yaourts, une première chez les producteurs laitiers.

La ferme Colas, située à Livré-la-Touche dans le Nord-Mayenne, s'est lancée un défi, deux ans après sa création : elle va afficher, sur ses yaourts, son bilan carbone. "Nous sommes les premiers producteurs de yaourts fermiers ou industriels à l'afficher au consommateur", se réjouit Léo Colas, producteur à la ferme.

"Toute la chaîne de production"

Il lance cette initiative au sein de son réseau de producteurs fermiers, Invitation à la ferme. "Le calcul que l'on a fait commence du début, de la production de fourrage pour les animaux, jusqu'à la fin, à la livraison dans les magasins, précise Léo Colas. On parle donc de toute la chaîne de production et on se compare à la moyenne des yaourts en France."

30% de moins que la moyenne nationale

Pour la Ferme Colas, il s'agit de montrer à ses consommateurs leurs très bons résultats. "On est meilleur que la moyenne nationale en matière de bilan carbone, en moyenne 30% de moins." En raison, notamment de ses faibles distances de livraison : en moyenne à 80 km autour de la ferme. Le bilan carbone de la ferme prend aussi en compte les vaches laitières elles-mêmes, qui on le sait, contribuent énormément au bilan total d'une exploitation. "On est d'ailleurs en train de mettre en place une méthanisation collection avec d'autre agriculteurs afin de participer à la baisse du bilan carbone", ajoute Léo Colas.

Des vendes au-delà des espérances

Deux ans après sa naissance, la Ferme Colas affiche un bilan satisfaisant. "Les volumes vendus sont au-delà de nos espérances pour cette deuxième année, se réjouit Léo Colas. On a un très bon retour des clients, malgré aux premiers abords, quelque résistances à l'idée de certains consommateurs quand on leur parle de yaourts fermiers."

Même si le bio a tendance à légèrement reculer cette année, en raison de la baisse du pouvoir d'achat, Léo Colas assure que le local a lui toujours le vent en poupe. "Les gens s'intéressent de plus en plus au local, depuis la crise de la Covid on le sait mais aussi vus les événements actuels, ils se rendent bien compte que ce n'est pas viable d'être autant dépendant de l'extérieur."