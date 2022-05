La nouvelle éco : dans le Sud-Mayenne, une entreprise propose des massages aux bols tibétains

Non les bols tibétains ne sont pas des contenants pour boire votre café du matin. C'est une technique de massage basée sur la circulation d'énergie, utilisée par Mary-Jane Saulnier. Elle a crée sa micro-entreprise de bien être, Yourte Om, en avril 2022 après douze ans passés dans la petite enfance. Le principe, "laver son aura avec des bols sonores. J'utilise sept bols qui symbolisent les sept chakras qui sont des points d'énergies dans le corps", explique la masseuse. Concrètement, elle place les bols sur le corps de la personne et les frotte pour créer des vibrations qui permettent de "lâcher prise".

Particularité, Mary-Jane Saulnier propose ses services dans une yourte mongole installée dans son jardin. Et ça n'a rien d'anodin. "C'est un endroit rond, sans angles, donc pour la circulation d'énergie c'est génial", assure-t-elle. C'est aussi par conscience écologique qu'elle a choisit d'installer son activité dans une yourte, qu'elle a crée elle-même avec l'aide de son mari. Sans eau et sans électricité, uniquement équipée d'un poêle à bois et de toilettes sèches, l'habitation a une empreinte écologique réduite.

Changement de vie

Après douze ans passés dans le secteur de la petite enfance, c'est lors du premier confinement que Mary-Jane Saulnier a voulu changer de vie. "J'ai eu une grosse prise de conscience. Je me suis reconnectée à la nature et j'ai fait confiance à mon intuition qui me disait de me lancer dans le bien être", relate la masseuse. Elle quitte alors son travail et se forme à différentes techniques orientales, comme le Reiki, une pratique japonaise. En plus des massages, elle propose aussi des ateliers pour massage bébé, et des week-end bien être.