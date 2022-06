La nouvelle éco : dans le Tarn-et-Garonne, Neoen fait paître des brebis au pied de ses panneaux solaires

a Des brebis qui paissent entre des panneaux solaires. La Nouvelle éco s'intéresse à un concept qu'aimerait bien développer Neoen, un producteur indépendant d'énergies renouvelables. L'entreprise a installé, il y a quelques mois, un parc solaire un peu particulier à Bioule, dans le Tarn-et-Garonne, près de Nègrepelisse : un troupeau de 150 brebis y est installé. Caroline Adua, la directrice du développement régional de Neon en Occitanie et en PACA nous explique comment ça march dans le Tarn-et-Garonne et ailleurs en Occitanie.

Vous avez inauguré un parc agrisolaire à Bioules, près de Nègrepelisse, dans le Tarn et Garonne. En quoi ça consiste ?

Ce parc est notre première centrale en exploitation dans le département du, mais c'est également notre premier parc agri-solaire en France. Pour faire simple, on a un espace pour un double usage : une production agricole d'une part et une production énergétique d'autre part.

En substance, les brebis broutent l’herbe entre les panneaux solaires ?

C'est exactement ça. Ça représente un double-avantage : ça nous permet d'entretenir le parc. C’est un procédé qu'on voit régulièrement sur des centrales solaires, on appelle ça de l'éco pastoralisme. Mais là, on va plus loin : on s'est engagés sur 30 ans avec un jeune agriculteur.

Le berger et ses brebis - Neoen

Quel est l'intérêt de cette association ?

Il y a des enjeux en terme de transition énergétique. L’Etat a fixé des objectifs ambitieux : il faut multiplier par trois la production d'énergie solaire dans les six prochaines années. Et on ne pourra pas l'atteindre en équipant seulement des toitures ou d’anciens sites industriels. On avait donc besoin de réfléchir à d'autres projets, d'autres types de terrains et on est arrivés à cette idée d'avoir un double usage sur un seul espace. L'idée, c'est aussi de valoriser des friches agricoles, des terrains à une faible valeur agronomique et de préserver des terrains à fort potentiel agricole. Sinon, il y aurait un réel conflit d'usage.

Quel est l'intérêt pour l’éleveur ?

Pour lui, il y a une facilité pour son activité avec son cheptel : il y a un enclos, un espace sécurisé, il y a de l'outillage. On le rémunère aussi pour les services qu'il rend à Neoen, pour l'entretien du parc qu'il réalise grâce à son troupeau.

Carolien Adua, directrice du développement de Neoen pour la région Occitanie-PACA - Neoen

Pour vous, le double usage des espaces agricoles est une piste à exploiter ?

Aujourd’hui, étant donné les enjeux en France en terme de production d'énergies renouvelables et également de production agricole, oui, il y a un réel avantage : c’est gagnant-gagnant pour les deux filières. Avec cette centrale, on voulait démontrer que c’est possible et que ça fonctionne. On n'a pas la prétention de dire que c'est parfait. On s'améliore et on a besoin de dialoguer avec les experts du monde agricole. Mais ça fonctionne et on a envie de dupliquer ce type de parc dans le Tarn-et-Garonne et ailleurs en Occitanie.