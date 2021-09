La Nouvelle Eco : dans les agences immobilières d'Amiens, toujours plus d'investissements parisiens

"Depuis le début de l'année, sur une centaine de dossiers traités, un quart concernent des parisiens. On ne va pas dire que nous sommes envahis de parisiens mais effectivement il y a une nette augmentation", observe Gregor Bula, agent immobilier du cabinet De Simencourt, basé dans le quartier Henriville à Amiens.

Depuis le début de la crise du coronavirus et des confinements à répétition, les envies d'espace et de plus petites villes de nombreux parisiens se sont concrétisées. "Amiens est une place de choix", estime Pierre Masclef de l'Agence du Centre qui constate lui aussi une hausse des installations de néo-amiénois venus de la capitale mais aussi des investissements pour de la location. La proximité d'Amiens avec Paris, le gros marché étudiant ont toujours favorisé ce genre de transactions, même avant la crise. Mais Pierre Masclef remarque également un changement de profil des acheteurs. "On a des investisseurs de plus en plus jeunes, qui parfois ne sont même pas propriétaires de leur logement principal mais font l'acquisition d'appartements pour des raisons patrimoniales."

Des écarts de prix colossaux

Des investissements largement favorisés par les écarts considérables de prix entre les marchés parisiens et amiénois. "Sur Amiens, en donnant une fourchette très large, pour une maison de quatre chambres, un extérieur, à un quart d'heure de la gare, on va osciller entre 250 000 et 350 000 euros. A Paris intra muros c'est fois quatre", détaille Pierre Masclef.

Une flambée des prix ?

Alors la grande question avec ces investissements en hausse venus de la capitale : les prix de l'immobilier amiénois flambent-ils ? "La flambée des prix a déjà eu lieu il y a plus d'un an juste après le premier confinement où on a vu une hausse de 15 à 20%", rappelle Gregor Bula. "Aujourd'hui cela se maintient avec une légère augmentation. Dans un premier temps c'est toujours comme cela que ça se passe avec une arrivée massive d'investisseurs. Par contre dans un second temps il faut comprendre que cela amène aussi des gens qui viennent vivre, qui ont besoin d'infrastructures commerciales, culturelles etc. Cela va forcément maintenir un certain prix de l'immobilier. Cela veut dire que ceux qui avaient acheté avant sont très gagnants, et ceux qui vont acheter par la suite n'auront pas de baisse significative", détaille l'agent immobilier.