Chaque jour, France Bleu Isère accompagne ceux qui font l'économie dans le département. Aujourd’hui, gros plan sur l'Ecole du ski français qui propose une incitation financière aux écoles qui s'inscriraient en classes de neige cet hiver et en classes "découverte montagne" au printemps.

La nouvelle éco : dans les Alpes, l'ESF veut convaincre les écoles de venir en classe de neige et montagne

L'ESF, l'École du Ski Français lance un fond de dotation pour motiver les établissements scolaires à maintenir leurs classes de neige cet hiver malgré la crise sanitaire. Ce fond est doté de 200.000 euros, auxquels s'ajoute une participation à hauteur de 30.000 euros du groupe POMA. Jean-Marc Simon, le directeur Général de l'École du Ski Français était l'invité de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère ce jeudi matin à 7h15.

Avec le contexte sanitaire et le coronavirus, recevez-vous beaucoup d’annulations ? y a-t-il de la frilosité ?

Ah oui énormément, énormément de frilosité de la part des enseignants, des familles sans doute aussi, pour envoyer leurs enfants en classes de neige, et plus globalement en classes de découverte, hiver comme été, ce mouvement a été très freiné par l’épidémie.

À combien s’élève votre fond de soutien et de combien d'argent pouvez-vous doter chaque classe ?

À l’occasion du 75e anniversaire du ski français, il a été décidé de constituer cette dotation pour venir en soutien des classes de découverte qui permettent à de nombreux jeunes de découvrir la montagne. Il est évident pour tous que ces classes de découverte ont fortement contribué à la connaissance de la montagne par les Français qui vivent dans d'autres régions, que des générations de jeunes enfants qui sont venus avec leurs écoles sont revenus ensuite par eux-mêmes parce qu’ils avaient découvert un environnement naturel magnifique, les paysages, les villages.

Ils ont évidemment contribué à l’activité du ski. On en a fortement bénéficié. Il était donc logique à notre tour de se prendre par la main et d’organiser un système qui viennent soutenir ce mouvement éducatif formidable pour sa capacité à sortir les jeunes, à faire des mélanges, à les aider à regarder la vie en tant qu’adulte.

Donc nous avons 200.000 euros de dotation et nous soutenons à peu près 1000 euros par classe qui sera sélectionnée.

Quelles garanties pouvez-vous apporter aussi sur le plan sanitaire pour rassurer enseignants et parents ?

Tous les acteurs impliqués dans l’accueil de touristes, et en particulier dans l’accueil de jeunes enfants, que ce soit les hébergeurs, les remontées mécaniques, les écoles de ski, ont mis en place des protocoles spécifiques Covid qui sont validés par la préfecture et qui apportent toutes les garanties nécessaires par rapport à cette question de Covid.

On est bien évidemment prêt à les accueillir et on espère que l’État, le ministère de l'Éducation Nationale, les inspections d'académie donneront le feu vert pour y aller.

Maintenir une activité de classe de neige hors vacances scolaires, c'est un enjeu économique ?

Absolument, il faut appeler un chat un chat. Pour les petites stations, pour les moyennes stations sur les massifs comme le Vercors ou la Chartreuse, c’est une clientèle importante, qui contribue à l’équilibre économique de chaque station, bien sûr.