La Nouvelle éco : dans les Deux-Sèvres, Chollet Traiteur face à l'absence des cérémonies de vœux

En ce mois de janvier 2021, pas d'effervescence en cuisine pour préparer les petits fours des cérémonies de voeux chez Chollet Traiteur. "Il y a zéro rassemblement donc zéro prestation", résume Romain Chollet, le responsable de la boutique de Bessines à côté de Niort de la maison créée par son père il y a plus de 20 ans. Maison présente également à Parthenay et près de La Rochelle.

Les vœux, c'est la grosse activité du mois. "On peut faire jusqu'à 10.000-15.000 couverts. L'année dernière on avait fait les vœux de la Maif, du Crédit mutuel, des salariés de la ville de Niort, de la CCI", raconte Romain Chollet qui estime le manque à gagner "je dirai dans les 50.000 euros".

Pas une bonne nouvelle d'autant que pour la suite, "c'est l'inconnu. Février-mars, on n'a pas d'anniversaire, pas de baptême. Il y a encore beaucoup de mariages réservés mais les gens commencent à se poser des questions, reportent à 2022 donc l'avenir on peut pas le dire. C'est vraiment très dur", commente Romain Chollet. Le professionnel a également une prestation prévue pour le congrès national de la FNSEA en mars et espère qu'elle ne sera pas annulée. Aujourd'hui, une quinzaine de salariés sur 80 sont encore au chômage partiel et aucun extra.

Formules de plats à emporter le midi

Depuis le premier confinement, le traiteur tente de s'adapter en développant les plats à emporter le midi. "Comme nos confrères restaurateurs. Le but c'est que ce soit raffiné, simple, efficace et pas cher". Des formules à 11 euros, entrée-plat-dessert avec par exemple soupe, hachis parmentier et tarte aux pommes de Gâtine. Mais cela marche "moyen", constate Romain Chollet. Heureusement, le Deux-Sévrien a une activité de portage de repas pour les personnes âgées qui elle fonctionne très bien depuis le premier confinement.

Son voeu pour 2021 ? "Une année plus chaleureuse et gourmande. Qu'on se retrouve tous autour d'un déjeuner ou d'un dîner. Se faire plaisir mais avant il faut se protéger les uns les autres".