La Nouvelle éco : dans les Deux-Sèvres, Louin retrouve son café

Bonne nouvelle pour les habitants de Louin, petit village des Deux-Sèvres situé à côté d'Airvault. Ils peuvent à partir de ce mercredi 26 mai à nouveau pousser la porte du café de l'Union. Le seul commerce de cette commune de 750 habitants était fermé depuis 2014. Il rouvre et c'est Sylvie Poirier-Fièvre qui en est la gérante.

Café mais aussi épicerie, point relais colis, snacking...

Il s'agit d'un café multiservices. En plus de pouvoir y boire un verre, le lieu fera point pour les colis, dépôt de pain. Un coin épicerie est installé. "Épicerie d'appoint", précise la responsable qui veut mettre en avant les produits locaux. On trouve déjà de la farine de Plaine-et-Vallées et des yaourts d'Airvault. "Ce sont des personnes qui, comme moi, se lèvent de bonne heure le matin, se couchent tard, travaillent beaucoup", souligne Sylvie Poitier-Fièvre. "Et puis le local, c'est certainement l'avenir. Avec cette crise sanitaire, les gens se sont aperçus qu'on pouvait très bien manger sans être obligé d'aller au delà des 10 kilomètres qui nous ont été imposés pendant longtemps".

Le café de l'Union était fermé depuis 2014 © Radio France - Noémie Guillotin

Ça va mettre un peu d'animation dans le bourg

A côté de la salle principale, une pièce où se trouve déjà des livres. Il y aura bientôt un ordinateur et une imprimante. "J'espère pouvoir travailler avec les associations de la commune et mettre en place plein de choses, que ce soit des ateliers, des après-midis belote, des après-midis jeux", précise Sylvie Poirier-Fièvre. "Le café de l'Union porte bien son nom. Je voudrais que ce café soit le café des habitants du territoire", insiste-t-elle. Henriette qui habite juste en face est ravie. "Ça va mettre un peu d'animation dans le bourg", se réjouit cette retraitée.

La café de l'Union fait aussi épicerie © Radio France - Noémie Guillotin France Bleu Poitou

La gérante a également prévu de servir des repas ouvriers avec menu chaque jour élaboré en début de semaine et de la petite restauration, sandwichs, snacking. Et espère accueillir touristes et promeneurs. "A Louin on n'a pas d'autoroute mais on a mieux que ça. On a le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, la Vélofrancette qui passe juste devant la porte du bar".

Un projet soutenu par 1000 cafés

Les locaux appartiennent à la commune, ils ont été réhabilités. Un investissement de plus de 250.000 euros aidé à 61% par l'Etat, la Région et le Département. Et pour trouver la personne à qui confier la gestion, la municipalité a fait appel à 1000 cafés qui aide à la revitalisation des communes rurales et propose un véritable accompagnement.

"Aujourd'hui, il y a 26000 communes rurales qui n'ont plus de lieu de convivialité, de sociabilité pour se rencontrer ou pour avoir des services. Donc l'enjeu, c'était de lever les freins à la fois pour les communes en identifiant des porteurs de projet et pour les porteurs de projet, en portant un risque d'investissement, en leur garantissant aussi une rémunération et et en mettant sur pied un modèle économique viable", explique Bérengère Angot de 1000 cafés.

Le café de l'Union est le deuxième café accompagné en Deux-Sèvres par 1000 cafés. L'autre se trouve à La Foye-Monjault, dans le sud du département. En France, 18 cafés sont soutenus par la structure. L'objectif est d'arriver à une cinquantaine en 2021.

Ouverture du café de l'Union du mardi au dimanche. Horaires : 8h30-14h / 16h-20h du mardi au vendredi, 9h-14h / 16h-22h le samedi, 10h-19h le dimanche.