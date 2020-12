La nouvelle éco : dans les Pyrénées-Orientales, la société Kéroscène illumine Noël

Et l'église d'Eus, tout en haut du village, s'illumina... Les murs teintés de bleu et balayés par de gigantesques cristaux de neige offrent un spectacle saisissant à la tombée de la nuit. Ce genre d'illuminations dynamiques est également visible à Claira, Prades ou à Perpignan sur le Castillet. Pas de magie ici mais des "projecteurs architecturaux" installés par la société Kéroscène, basée à Saint-Estève. "C'est une technologie assez simple mais également assez pointue" explique Didier Ixart, l'un des associés de l'entreprise. "C'est un disque imprimé qui défile devant une lampe de très grande puissance, un peu sur le principe de la veilleuse dans les chambres d'enfants".

Kéroscène propose ce service depuis quelques mois seulement. "On s'était déjà aperçu que le grand public avait souvent envie d'éclairer les façades des maisons avec ce type d'appareil, mais il n'existait pas jusqu'ici de projecteurs très professionnels avec de grandes qualités d'optique.

Nous avons alors repéré ce produit et on le propose à nos clients depuis cette année". Et la demande est là visiblement puisque l'entreprise a vendu son système jusque dans le Jura.

Pourtant la société Kéroscène n'est pas novice en matière d'illumination d'édifices puisqu'elle réalise du "mapping" depuis 2011 notamment sur le clocher de Collioure. Mais cette année il a fallu se diversifier et rebondir pour cette entreprise spécialisée dans la fourniture de matériel au monde du spectacle. "On est au cœur de la crise. C'est très dur. Côté locations et prestations techniques on a perdu 98% d'activité depuis le mois de mars".