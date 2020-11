La nouvelle éco : dans les Pyrénées-Orientales, le BTP plombé par la chute des commandes publiques

Les carnets de commandes des entreprises du Bâtiment Travaux Public ont bien du mal à se remplir et la relance se fait attendre. En cause notamment, la baisse des chantiers commandés par les collectivités.

La relance tant espérée après la première vague de Covid-19 au printemps dernier à visiblement du mal a arriver pour les entreprises du BTP dans les Pyrénées-Orientales. "On a le droit de travailler et de poursuivre notre activité mais ce n'est pas pour cela que l'on est joyeux, loin de là" soupire Laurent Maturana, le président de la fédération du BTP dans le département. "La reprise n'est pas aussi forte qu'attendue : il faut absolument que l'on repasse sur une commande publique plus importante.

Aujourd'hui elle est en très forte baisse. Les deux confinements, les élections : il y a beaucoup de choses qui expliquent que la synergie ne fonctionne plus. Il est urgent désormais de rattraper le temps perdu. Tous les donneurs d'ordres sont concernés. L'Etat, la Région, le Département, les maires."

Cette situation délicate a déjà des conséquences sur l'emploi dans les entreprises du BTP. "L'intérim est en forte baisse. C'est le premier levier. Tout le monde se prépare au pire !"

L'interview de Laurent Maturana est à réécouter ici.