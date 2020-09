La nouvelle éco : dans les Pyrénées-Orientales "les artisans n’ont jamais perdu le moral"

"Ils y ont toujours cru". Six mois après le début du confinement en France, Robert Bassols, le président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 66 porte un regard globalement positif sur le secteur. "La plupart du temps, les artisans-commerçants sont restés ouverts et ce sont des gens qui ont l’habitude de se serrer les coudes. La plupart d’entre eux sont restés confiants pendant cette crise. Le secteur des métiers de bouche notamment s’en sort moins mal que d’autres. Ils ont su s’adapter avec les livraisons à domicile et parce qu’ils ont changé leur manière de travailler. Ils ont même eu un regain d’activité."

5% d'apprentis en plus dans les Pyrénées-Orientales

Le secteur du BTP a beaucoup plus souffert, mais surtout les grosses structures. "Les petits chantiers sont restés actifs ces derniers mois. Les entreprises avec un ou deux salariés ont réussi globalement à maintenir leur activité". L’ensemble du tableau n’est pas rose pour autant. "Il y a quand même des problèmes de trésorerie avec des artisans qui ont dû fermer et qui n’ont pas pu travailler notamment dans les métiers de l’esthétique comme la coiffure. Ces métiers là ont souffert plus que d’autres".

Par ailleurs la situation de l’apprentissage s’est également améliorée. "Au printemps nous avions moins de demandes des artisans pour accueillir des apprentis. Mais actuellement les différentes aides annoncées par l’État permettent de redresser la barre. Aujourd’hui dans les Pyrénées-Orientales on est à +5 % de jeunes inscrits en apprentissage par rapport à l’an dernier".