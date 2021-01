La nouvelle éco dans les Pyrénées-Orientales : les coachs sportifs tiennent la corde

Salles fermées, piscines bouclées, activités en gymnase interdites : on a connu période plus simple pour faire du sport. Les coachs particuliers semblent tirer leur épingle du jeu même si la concurrence est rude sur le secteur.

Alors que les salles de sport attendent désespérément de pouvoir rouvrir et que les activités physiques en groupe et en intérieur sont désormais interdites, certains particuliers se tournent vers des coachs indépendants. Ils sont plusieurs dizaines à proposer leurs services dans les Pyrénées-Orientales. "Ces dernières semaines, beaucoup de nouveaux clients ont fait appel à nous " confirme Adrien Poitevin, coach sportif au sein de la structure perpignanaise Objectif Forme. "Ce sont souvent des personnes de 70/80 ans qui se tournent vers nous car ils n'ont plus accès ni à la piscine ni aux salles de sport".

Par ailleurs, les coachs particuliers ont pu continuer leur activité malgré le confinement de l'automne dernier. "Contrairement au premier confinement qui était très strict et difficile pour nous, celui du mois de novembre était moins contraignant" détaille Adrien Poitevin. "Nous avions des dérogations qui nous permettaient d'aller chez les gens ce qui leur permettait de faire du sport dans la journée. On verra quelles seront les règles en cas de troisième confinement. Si les contraintes sont drastiques on devra s'adapter par exemple avec des cours en vidéo".

Mais le métier de coach sportif n'a pas attendu la crise du Covid pour se développer. "C'est une activité à la mode et nous sommes de plus en plus nombreux. Ça peut avoir des avantages car on peut piocher ici et là différentes idées. Mais la concurrence est beaucoup plus dure, c'est une évidence".

L'interview d'Adrien Poitevin est à réécouter ici.