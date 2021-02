La nouvelle éco : dans les Pyrénées-Orientales, les restos rouvrent pour les salariés du BTP

Des clients à table dans un restaurant pour avaler un repas chaud. Ce qui ressemble aujourd'hui à de la science-fiction est désormais une réalité dans les Pyrénées-Orientales. Mais pour certains établissements et pour certains clients seulement. Cette semaine un accord a été trouvé entre la préfecture des Pyrénées-Orientales, l'UMIH 66 (Union des Métiers et Industries de l’Hôtellerie) et la fédération du BTP afin de pouvoir accueillir en semaine, au déjeuner, des ouvriers du bâtiment. "Une trentaine de restaurateurs se sont inscrits pour l'instant" se réjouit Brice Sannac, le président de l'UMIH 66. "On est heureux de voir que les collègues du départements se mobilisent pleinement". Pour les restaurateurs volontaires, il y a quand même des conditions à respecter. "Il faut bien comprendre que c'est un restaurant qui signe une convention avec une entreprise de BTP ; un contrat entre un client et un restaurant. Avec un protocole sanitaire bien établi, notamment au niveau de l'espacement des tables".

L'UMIH demande toujours par ailleurs la réouverture au grand public des restaurants. "La situation sanitaire s'améliore dans notre département : nous demandons un desserrement de l'étau pour remettre de l'huile dans les rouages et que l'économie reparte".