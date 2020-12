La nouvelle éco : dans les Pyrénées-Orientales, les salles de sport appellent à l'aide

Plus d'un mois encore à tenir. Fermées depuis le 23 octobre dernier, les salles de sport ne pourront théoriquement rouvrir que le 20 janvier prochain, sous réserve d'une amélioration notable de la situation sanitaire. La perspective semble bien trop éloignée pour les professionnels de la remise en forme qui se sont regroupés en collectif dans le département. Une ouverture anticipée dès le 4 janvier a même été envisagée pour protester. Le discours semble être aujourd'hui un peu moins radical. "On va suivre de près l'évolution de l'épidémie" explique Sébastien Rozier, propriétaire de plusieurs salles Fitness Park à Perpignan et Pollestres. "On est prêts à rouvrir le plus tôt possible quand la situation sanitaire le permettra. On nous a fermé de façon totalement arbitraire, sans preuve de contaminations dans nos établissements".

"Des actes, pas des discours"

Pas question en tout cas de paraitre irresponsable face au Covid-19. "Nous sommes conscients que l'on doit participer à l'effort de guerre contre ce virus mais l’État ne nous donne pas les moyens de tenir. On a véritablement le cul entre deux chaises !" De fait, les aides pour le secteur ne sont plus les même que lors du premier confinement. "Dans mon cas j'ai entre 40 et 50 000 euros de charges fixes pour mes salles et je n'ai que 10 000 euros versés par le fond de solidarité" regrette Sébastien Rozier. "Malheureusement le secteur de la remise en forme dans les Pyrénées-Orientales va sans doute subir de profonds chamboulements dans les semaines à venir. A Perpignan deux clubs historiques ont déjà mis la clé sous la porte ces dernières semaines et plusieurs confrères sont en grande difficulté".

Sébastien Rozier s'est récemment rendu à Bercy pour plaider la cause des salles de sport au ministère de l'économie et des finances. "Nous avons été reçus de manière plutôt bienveillante. Je pense que l'on a été écoutés. Ils ont envie de soutenir le secteur. Mais maintenant il faut des actes pas des discours !"