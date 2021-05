La nouvelle éco : les restaurants manquent de personnel pour la réouverture en Ille-et-Vilaine

C'est la dernière incertitude avant la réouverture des terrasses : les serveurs, commis et cuisiniers seront-ils au rendez-vous ? Dans le secteur de Redon, il reste une quarantaine de postes à pourvoir. Selon Audrey Josse, directrice de l'agence Pôle Emploi, cette reprise est un véritable défi pour les restaurateurs : "Intégrer un salarié complémentaire, c'est complètement différent de reconstituer une équipe dans son intégralité !"

Au delà des nombreux départs occasionnés par la pandémie, la restauration et l'hôtellerie restent des secteurs "en tension" du point de vue de l'emploi : "On a toujours eu, dans ces domaines, des difficultés à pourvoir des postes dans l'urgence."

Depuis plusieurs semaines, Pôle Emploi mène des actions de communication et de recrutement afin de pallier ce manque dans les établissements concernés : "On a mis en place un rallye avec trois établissements volontaires", explique Audrey Josse. "Le restaurant Edouard Set, par exemple, nous a confié six offres et viendra présenter les postes aux candidats le 20 mai, à l'agence".

Des postes pour des débutants : c'est possible

Concernant les pré-requis, "on est assez ouverts", assure la directrice. "Certains postes demandent de la qualification et de l'expérience, mais d'autres peuvent tout à fait être confiés à un débutant pour peu qu'il ait l'esprit d'équipe et le sens du service".

Pour candidater, envoyez vos CVs à recrutement35030@pôle-emploi.fr