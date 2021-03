La nouvelle éco : Davantage d'élèves de primaire suivent des cours de soutien dans l'Yonne

L'année 2020 et la crise sanitaire ont été très compliquée pour les élèves. Les cours particuliers ont du s'adapter à une situation fluctuante. Les cours à domicile se sont raréfiés et à Acadomia à Auxerre, la plupart des accompagnements se sont faits en distanciel. Elodie Porco est la responsable de l'agence Acadomia à auxerre qui donne des cours à une centaine d'enfants du département.

-Quelles ont été les conséquences de la crise sanitaire sur l'activité d'Acadomia ?

On peut parler en fait d'un report d'activité et plutôt de rattrapage. On constate que les familles attendent les annonces gouvernementales, les élèves sont dans une période d'incertitude. On ne peut pas vraiment parler d'un boom mais nous avons eu des demandes en fin d'année. Comme je le disais, les familles sont vraiment dans l'attente. Donc, du coup, on ne suit pas beaucoup élèves en plus. Par contre, on suit une population d'élèves différente, c'est à dire qu'on va avoir beaucoup plus de primaire, de collégiens et beaucoup moins de lycéens.

-Est ce que vous avez constaté justement davantage de difficultés pour maîtriser les notions indispensables ?

On voit que les élèves ont plus de lacunes, en effet. Je pense notamment aux lycéens qui, eux, vont à l'école un jour sur deux. On sent que c'est compliqué pour eux et les bases fondamentales ne sont pas forcément là pour les élèves.

-Est ce que vous avez le sentiment que cette crise sanitaire a augmenté les inégalités?

Il y a une grosse disparité aujourd'hui entre les écoles, entre les établissements scolaires, les enseignants. Les élèves ne sont pas tous sur le même pied d'égalité. Nous avons des enseignants ou des établissements qui veulent jouer le jeu en leur apportant des cours en distanciel et d'autres qui ne le peuvent pas en raison de problèmes techniques. Et aujourd'hui, les élèves, encore une fois, ne sont pas tous sur le même pied d'égalité dans les apprentissages.

-On pense aux lycéens qui vont bientôt, dans quelques semaines, passer le Bac. Pour eux aussi c'est vraiment compliqué d'alterner présentiel et distanciel. Vous pensez qu'ils sont angoissés ?

Alors oui, honnêtement, au niveau des lycéens, on sent vraiment que la motivation a baissé, beaucoup sont assez stressés. Le problème, c'est que cette année a été vraiment rythmée par des annonces avec notamment des annulations d'épreuves, des reports. Le nouveau Bac avec son grand oral est aussi un stress supplémentaire.