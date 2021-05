La nouvelle éco : DDWine, une plateforme de vente de vins locaux lancée à Aniane

DDWine a été lancé en avril 2020 par le Domaine du Château Capion, basée à Aniane (Hérault). Sur cette plateforme, particuliers et professionnels peuvent acheter les vins d'une vingtaine de vignerons indépendants de la région. Une chronique en partenariat avec ToulEco Montpellier.

Le Domaine viticole du Château Capion, installé à Aniane (Hérault), a lancé, en avril 2020, une plateforme de vente de vins locaux. Baptisée DDWine, elle regroupe les produits d'une vingtaine de vignerons indépendants labellisés Terrasses du Larzac.

Nous avions les moyens de soutenir ces vignerons des Terrasses du Larzac. Donc nous avons décidé de les aider à passer cette crise - Philippe Morel, gérant du Château Capion

L'idée de cette plateforme est née avant la crise sanitaire du Covid-19. À l'origine, le Château Capion voulait créer un site de vente de leurs propres produits. "La Covid-19 s'est immiscée dans notre projet et on a décidé d'étendre le projet initial", explique Philippe Morel, gérant du Château Capion.

"Je pense que c'était une bonne idée d'ouvrir la plateforme à ces producteurs car, dans les Terrasses du Larzac, il y a des vins très différents compte tenu des sols qui sont eux-mêmes très différents", poursuit-il. Avec ce réseau d'une vingtaine de producteurs locaux, DDWine a pu installer des stocks en Allemagne et au Royaume-Uni. "C'est difficile de vendre à des clients allemands ou anglais quand on est tout seul. Le projet de DDWine rend ce projet-là possible", indique Philippe Morel.

Sur DDWine, on a tout le descriptif des vins. On peut aussi contacter les vignerons, par mail ou par téléphone. Et pourquoi ne pas proposer, également, des visites de nos domaines - Philippe Morel, gérant du Château Capion

À la fin du mois de mars, un violent épisode de gel a ravagé de nombreuses exploitations viticoles de l'Hérault. "Au Château Capion, une grande partie des blancs ont été gelés, confesse Philippe Morel. C'est sûr que pour certaines entreprises, qui ont une trésorerie en flux tendus, c'est compliqué. Mais vous savez, les Terrasses du Larzac sont soumis à un climat rude : très chaud l'été, très froid l'hiver. Nos vignerons ont quand même un caractère bien affirmé!"

À l'avenir DDWine espère toucher des vignerons indépendants de d'autres régions de France.

Interview avec Philippe Morel, gérant du domaine du Château de Campion d'Aniane Copier

Participez à la consultation #MaSolution

Vous avez repéré ou imaginé une solution pour améliorer le quotidien autour de chez vous ? Vous avez identifié des besoins locaux et vous avez des idées pour y répondre ?

Avec "Ma solution", France Bleu vous donne la parole : partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres. La solution, c’est vous !