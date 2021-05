La Nouvelle Eco : de l'irrigation par poteries poreuses made in Poitou

Le concept développé connait un succès fou exemple en en trois ans l'entreprise loudunaise est passé de 12.000 unités à plus de 50.000 prévues pour cette année 2021. Le procédé des "ollas" est vieux comme le monde, il remonte à 3 ou 4 .000 ans, mais encore fallait il le remettre au gout du jour, comme nous l'explique Laurent Jamet, à la tête de cette entreprise " l'idée est venue de nos clients, notamment les adeptes de la permaculture. On proposait des poteries de décoration pour les jardins et finalement on est parti sur ces poteries bien particulières qu'on enterre dans le sol. Une fois pleine d'eau, la poterie poreuse laisse échapper de l'eau comme un goutte à goutte. Un arrosage économique et bien plus bénéfique par exemple une ollas de _9 litres peut irriguer en une dizaine de jours 1 m2 de jardin_."

carré de potager alimenté par des ollas - Jamet

Grâce à ses 12 ans de recherches sur les Céramiques techniques à porosité variable, nous avons depuis 10 ans sorti pratiquement une nouveauté par an et cela s’enchainera encore pendant les 10 ans à venir, promet l'entreprise familiale. Pour faire face aux demandes et notamment de l'étranger (Canada par exemple) il faut maintenant pousser les murs de l'entrepôt de Loudun et embaucher du personnel.

Ollas expo - Jamet

0,5 litre à 30 litres

Et toutes ces poteries de 0,5 litre à 30 litres sont à retrouver dans la plupart des grandes enseignes de jardinerie.