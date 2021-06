La nouvelle éco : De la banque à la peinture murale, histoire d'une reconversion montpelliéraine

Audrey Chiono a travaillé pendant 18 ans dans le domaine de la banque. Une première carrière qui l'a notamment menée à la direction d'agences bancaires à Montpellier, Juvignac et Saint-Jean-de-Védas. En janvier 2021, elle décide de changer du tout au tout et de se consacrer à ses passions : le dessin et la peinture. Un mois plus tard, à Montpellier, elle lance l'Atelier Galice.

L'art a toujours fait partie de la vie d'Audrey Chiono. Étudiante, elle était en faculté d'arts plastiques. Elle a ensuite continué, en parallèle de son travail, à peindre et dessiner. L'idée d'en faire son métier n'a jamais vraiment disparu. La crise sanitaire a presque été une opportunité. "Ça a accéléré le processus, explique la jeune femme de 38 ans. Il y a eu un ensemble de facteurs : l'approche de la quarantaine, le fait que je sois devenue maman... Et puis, avec le Covid-19, le télétravail, cette situation angoissante... Disons que ça m'a aidée à me poser les vraies questions."

Je me suis dit qu'il fallait que je me lance pour ne pas avoir de regrets - Audrey Chiono, fondatrice de l'Atelier Galice

Depuis le mois de février, elle réalise des peintures murales en intérieur et en extérieur. Ses créations sont réalisées sur mesure. "C'est vrai que j'y intègre beaucoup de végétal, parce que c'est un univers que j'aime beaucoup, mais pas seulement, nuance-t-elle. Ça peut être un dessin pour une chambre d'enfants, avec des animaux, ou ça peut être plus graphique... En fait, ça peut partir dans beaucoup de directions différentes. L'idée, c'est que ça soit à l'image des clients."

L'une des dernières créations d'Audrey Chiono - Audrey Chiono

Pour réaliser ses créations, Audrey Chiono utilise une tablette numérique. "Je prends d'abord une photo du mur, que je charge sur ma tablette, et ensuite, je vais dessiner dessus avec un stylet, précise l'entrepreneuse. Et c'est en collaboration avec le client. Il peut choisir la couleur, les formes... Quand le projet est validé, la réalisation sur le mur commence."

Quand on réalise des toiles, on a toujours cette peur que ça ne plaise pas. Pour une peinture murale, c'est différent. Et travailler sur du grand format, je trouve ça très agréable - Audrey Chiono, fondatrice de l'Atelier Galice

Vous pouvez retrouver les créations d'Audrey Chiono sur Instagram et sur Facebook.