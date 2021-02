La nouvelle éco : de la distribution de boissons à la vente de masques, la reconversion de Djamal Messaoudi

Dans l'Yonne, il était connu comme distributeur de boissons et de snack dans les entreprises et les administrations, Djamal Messaoudi vend désormais des produits sanitaires en lien avec la lutte contre la propagation du Covid. Une reconversion qui a sauvé son entreprise empêtrée dans les dettes.

C'est un secteur particulièrement dévasté par les conséquences de la crise sanitaire, celui de la distribution de boisson chaudes, froides et de snacks dans les entreprises et les collectivités. Avec les différents confinements, les mesures de télétravail ainsi que les couvre-feu, l'année dernière, Djamal Messaoudi, un chef d'entreprise de distribution dans l'Yonne, à vu son chiffre d'affaires s'écrouler : plus du 60% de baisse. Il a donc décidé de rebondir. Et c'est une véritable reconversion professionnelle puisqu'il ne vend plus des machines à café ou à snacks, mais bien des produits sanitaires : des masques et du gel hydroalcoolique principalement. On parle de cette reconversion avec Djamal Messaoudi.

Comment va votre entreprise, près d'un an après le début de la crise sanitaire ?

C'est très compliqué. Dès le début de cette crise on avait plein de produits périssables en stock, et on a tout perdu. Il y en avait pour plus de 7 000 euros. Nous avons pu bénéficier des aides de l'Etat mais cela ne suffit pas. Nous n'avons pas pu travailler l'année dernière, donc on s'est vite retrouvé dans de grosses difficultés.

Le télétravail reste la règle, mais des salariés sont encore dans les bureaux, est-ce que l'activité a redémarré ?

C'est très très léger. En tout cas, c'est beaucoup trop peu pour se projeter, acheter des stocks et faire tourner l'entreprise. Il n'y a pas assez de salariés dans les bureaux pour écouler les produits, donc je n'en ai pas fourni depuis des mois. A la place j'ai décidé de rebondir en changeant de produits. Je me suis mis dans la vente des masques et des produits Covid-19. Et grâce à cela, je remonte un peu la pente. Les clients à qui je distribuais des boissons, sont les mêmes qui, désormais, m'achètent les produits sanitaires. D'autres clients se sont ajoutés, des Ehpad, des pharmacies qui font des achats en gros.

C'était compliqué de se reconvertir ?

C'était très difficile parce qu'on avait pas d'argent, il a fallu emprunter, faire un site internet, investir. Avec deux autres chefs d'entreprises, on s'est réunis pour investir ensemble et faire des petits bénéfices sur la revente. Ce n'est pas grand chose, mais avec cela, on peut payer notre loyer, et nos charges. Je suis un battant, mais c'est difficile. Aujourd'hui, l'entreprise va mieux, j'ai comblé les dettes, mais je n'ai toujours pas de salaire.