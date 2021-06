La nouvelle éco : de nouveaux propriétaires à la Maison du Fromage de Gunsbach, pour un nouvel élan

Une nouvelle ère pour la Maison du Fromage de Gunsbach, dans la vallée de Munster.

Un nouvel exploitant vient de prendre possession des lieux. C'est le troisième depuis 2011. Il a pour mission de redresser un lieu qui n'a jamais vraiment pu attirer du monde. C'est la société Néo-Event, spécialisée dans l’événementiel et installée à Metzeral, dans la vallée de Munster, qui est désormais à la tête de la Maison du Fromage.

Un nouvel élan pour la Maison du Fromage

Elle a été choisie par par la communauté de communes et a pour mission de redynamiser durablement le restaurant et la boutique et mettre en avant le savoir-faire de la vallée de Munster.

Les nouveaux gérants veulent mettre en place une nouvelle dynamique à partir de cet été. "Nous allons créer des événements comme des spectacles, des concerts, des ateliers autour du fromage aussi bien pour les adultes que pour les enfants. On va mettre en place aussi des accords mets et vins, avec des viticulteurs locaux. Nous allons aussi nous rapprocher des fermiers-aubergistes pour faire des ateliers autour du formage," explique Erika Hindelbrandt, la co-gérante de la maison du fromage avec son mari.

Objectif : la reconquête du public

Une série d'idées pour dynamiser les lieux. L'objectif est d'attirer une clientèle locale et touristique, pour qu'ils s'approprient ce lieu. La Néo-Event a investi pour l'instant 50.000 euros dans la maison du fromage et emploie une douzaine de personnes pour faire tourner le site étendu sur plus de 2.000 mètres carrés.

