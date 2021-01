La nouvelle éco : la renaissance du village d'Aubure, après la réouverture de l'épicerie

C'est la bonne nouvelle de cet hiver : l'épicerie d'Aubure, une commune de 400 habitants, a rouvert ses portes depuis le mois de décembre 2020. Il y a de nouveaux propriétaires et c'est un soulagement pour les habitants de la commune. L'ancienne épicerie associative avait fermé en septembre.

L'épicerie et ses nouveaux propriétaires se sont installés depuis le mois de décembre 2020

C'est un ouf de soulagement pour le maintien d'un commerce de proximité, pour les habitants d'Aubure, un village de 400 habitants, situé sur les hauteurs Vosgiennes, dans la vallée de Kaysersberg.

De nouveaux propriétaires se sont installés dans l'épicerie communale. Il s'agit de la famille Adoneth, dont le papa est boucher à Kintzheim (Bas-Rhin). L'artisan avait l'habitude de venir à Aubure chaque mardi après-midi, avec son camion. Il continue d'ailleurs cette activité, en plus de l'épicerie.

Plus de 300 références, les produits locaux privilégiés

L'épicerie a ouvert ses portes début décembre 2020, soit près de trois mois après la fermeture de l'ancienne enseigne associative en septembre 2020. Elle est flambant neuve, avec plus 300 articles proposés au total.

De nombreux produits locaux viennent garnir les étagères © Radio France - Guillaume Chhum

Il y a du pain bien sûr, mais aussi des fruits et légumes. L'importance est aussi attachée aux produits locaux. "Nous avons des confitures qui viennent directement d'Aubure, mais aussi du savon et de la crème pour les mains. Il y a aussi du café qui nous vient d'un peu plus loin, de Bergheim dans le vignoble alsacien. C'est très chouette, beaucoup de petits artisans viennent à nous, pour nous proposer leurs produits," se réjouit Cécile Adoneth, qui travaille avec sa maman dans l'épicerie.

Le commerce est ouvert du mardi au samedi et dès que la famille Adoneth aura l'autorisation, elle ouvrira dans l'épicerie son petit salon de thé aménagé. Il deviendra un lieu de rencontre pour les habitants d'Aubure .

