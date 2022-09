La Nouvelle éco : de nouveaux terrains viabilisés en 2023 pour des entreprises à Vatan et Neuvy-Pailloux

Livrés au printemps, les deux bâtiments relais de 200 et 400 m2 situés sur la zone artisanale des Noyers à Vatan, à proximité immédiate de l’A20, n’ont pas tardé à être occupés. La société vatanaise SC Motoculture a pris possession du premier dans le but de développer son activité. Le second est loué à la société Alquenry qui assure le raccordement à la fibre optique sur le Berry. Le bail est de trois ans. “Il s’agit d’aider les entreprises à mettre le pied à l’étrier”, explique Éric Van Remoortere, président de la communauté de communes Champagne Boischauts.

Cette offre répond à un besoin des entreprises. “Si on avait eu le double ou le triple, on les aurait loués”, assure-t-il. Mais l’investissement est conséquent : 937 000 euros avec des subventions à hauteur de 60 %. La prochaine étape consistera à viabiliser de nouveaux terrains sur deux des trois zones artisanales gérées par la communauté de communes, à Vatan et à Neuvy-Pailloux, afin de répondre à une autre demande des entreprises. Deux tranches de travaux sont programmées en 2023.

Une réponse globale

Les élus ont fait du développement économique leur priorité N°1 avec une enveloppe annuelle de 100 000 euros. Celle-ci permet de financer un poste conventionné avec la BGE Indre et dédié à faire l’interface avec les entreprises ainsi que des aides aux petites entreprises et à l’immobilier. Mais la réponse doit être globale, souligne Éric Van Remoortere. Sans écoles, sans services, sans équipements et sans médecins, il y a peu de chances de pouvoir accueillir de nouvelles entreprises. “Nous sommes dans un département qui perd des habitants. La question de l’attractivité du territoire est donc fondamentale”, conclut-il.