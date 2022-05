La Nouvelle éco : de nouvelles cures aux thermes d'Ussat-les-Bains pour relancer l'activité

Dans la Nouvelle éco ce matin, on vous propose de prendre soin de vous. Pour cela, on vous emmène en Ariège dans le magnifique décor des thermes d'Ussat-les-bains qui datent du XVe siècle. Avec cette nouveauté depuis la réouverture des célèbres thermes ariégoises en mars : des cures thématiques autour de thèmes actuels comme le Covid-long, le burn-out ou encore l'endométriose, explique le directeur de la station thermale Emmanuel Sanfilippo.

"Déjà, il faut savoir que nous avons des orientations thérapeutiques agréées par l'assurance maladie qui correspondent à ces thèmes. Donc, avec cette orientation thérapeutique, on a considéré que le curiste aujourd'hui n'est plus comme avant. Le thermalisme est une vieille médecine, mais on l'a remis au goût du jour en faisant de nouveaux programmes d'accompagnement thérapeutique. Ce sont les soins traditionnels que l'on retrouve dans les stations thermales, les massages sous l'eau, les bains, les douches, etc. Et puis l'après-midi, au lieu que les curistes restent à s'ennuyer dans la station thermale, nous leur proposons un programme d'information sur sa pathologie. Il y a aussi des activités ludiques qui sont en rapport avec leur infection. On va avoir aussi des activités de relaxation. Le tout pendant trois semaines, le temps d'une cure."

Relancer l'activité après deux ans de fermeture

Après environ deux ans de fermeture à cause du Covid, les thermes ariégoises espèrent avec ces nouvelles cures relancer leur activité, voire booster leur fréquentation, confie Emmanuel Sanfilippo, le directeur des thermes d'Ussat-les-Bains.

"Les stations thermales ont énormément souffert pendant deux ans et nous sommes le secteur économique qui a certainement le plus souffert puisque, chaque fois qu'il y a eu des confinement, nous on est restés fermer. On a eu à peu près 60 % de diminution de l'activité. Donc cette année, c'est la première année de reprise en fait. On va voir à la fin de la saison qu'est-ce que cela nous aura amené. Mais oui, on a beaucoup d'espoir sur ces nouvelles thématiques de cure parce qu'elles sont très actuelles, que ce soit le burn out, le Covid long ou même l'endométriose dont on entend beaucoup parler."

Les cures sont accessibles à tous sur prescription médicale et sont en partie remboursées par la Sécurité sociale.