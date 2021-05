La nouvelle éco. De nouvelles demandes pour l'agence audiovisuelle montpelliéraine Zyra Production

Zyra Production est une agence audiovisuelle montpelliéraine qui réalise des tournages pour des particuliers (mariages) et des professionnels (concerts, matchs sportifs, etc). Avec la crise du Covid-19, les demandes ont chuté dans le domaine de l'événementiel. Les professionnels ont dû abandonner les formats classiques pour se tourner vers de nouveaux outils.

Interview avec Lucas Cioni, réalisateur au sien de l'agence.

Votre activité a-t-elle été perturbée par la crise sanitaire?

Les demandes dans le secteur de l'événementiel ont chuté. Par ailleurs, comme les salles de sport, les discothèques, les cinémas, les théâtres étaient à l'arrêt, leur communication a été stoppée elle aussi.

Vous vous êtes mis à faire davantage de "direct live". Qu'est-ce que c'est?

Ce sont des shows, d'artistes, de DJ ou de performeurs, qui sont retransmis en direct sur les réseaux sociaux. C'est un nouveau type de format dans lequel le public est complètement digitalisé.

Les entreprises vous ont-elles moins sollicitées ou, au contraire, se sont-elles plus tournées vers vous comme elles avaient peut-être besoin de plus de visibilité?

Effectivement, les entreprises qui n'étaient pas à l'arrêt nous ont davantage sollicitées comme, avec le Covid-19, elles ne pouvaient plus recevoir de public. Elles nous ont plus demandé de tourner des films corporate, des films publicitaires et des webinaires en "direct live".

Quels outils utilisez-vous?

On utilise des caméras de cinéma et deux types de drones : des drones conventionnels et des drones FPV, dit drones à pilotage immersif. Ce sont des appareils qui permettent par exemple de faire des plongées depuis le haut d'un monument ou de voler à plus de 150 km/h. On les pilote avec un casque immersif. Il faut des mois voire des années de pratique pour savoir les manier...