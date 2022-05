La Nouvelle éco : de père en fils, l’entreprise issoldunoise Lumifête poursuit sa route

Si le nom de Lumifête est peu connu du grand public, ses décorations ornent les rues et places de nombreuses communes de France en fin d’année. Depuis sa création en 1989, cette petite entreprise qui emploie une dizaine de personnes fabrique en effet dans son atelier à Issoudun des décorations de Noël avec pour clientèle quasi-exclusive des collectivités.

Une entreprise familiale

“Michel, mon père, avait une entreprise d’éclairage public. En fin d’année, il offrait à ses meilleurs clients des décorations lumineuses”, raconte Jacques Guyard qui a repris l’entreprise en 1997. Très ingénieux, son père avait conçu un procédé de fabrication qui fut couronné au concours Lépine et qui permit à Lumifête de se démarquer de la concurrence.

Le soir de Noël 2019, alors qu’ils ouvrent les huîtres, Jacques évoque devant son fils Clément son souhait de prendre sa retraite envisageant la fin à l’entreprise. Clément vit à Clermont-Ferrand où il dirige depuis sept ans une agence d’un distributeur en chauffage et plomberie avec une vingtaine de personnes sous sa responsabilité. “J’y ai appris les bases du management. Cela m’a donné le goût d’entreprendre mais sans trop savoir dans quoi. Je savais en tout cas que je ne ferai pas ça toute ma vie”, confie-t-il.

L'effet inattendu du confinement

Clément repart à Clermont-Ferrand et trois mois plus tard, il rappelle son père pour discuter avec lui d’une possible reprise. C’est alors que survient le confinement : “Je travaillais cinquante heures par semaine, puis plus rien. Ça a joué, je n’ai jamais eu autant de temps pour me pencher sur la question”, explique Clément Guyard. Il découvre le métier et se met à travailler sur le nouveau catalogue et ses décors 3D de plus en plus tendance où l’on peut s’installer et se prendre en photo.

Les décors 3D avec une assise ont de plus en plus de succès auprès des collectivités. © Radio France - Jean-Marc Desloges

En février 2001, il démissionne, bénéficiant de l’aide au retour à l’emploi, et s’investit de plus en plus dans l’entreprise. Il s'emploie notamment à développer un réseau commercial sur toute la France. Il réfléchit également à mieux répartir l’activité sur l’année alors qu’elle se concentre sur le dernier trimestre, les commandes arrivant à partir de septembre. Autour de 70 % du chiffre d’affaires se fait sur cette période. Enfin, il songe à agrandir les locaux car la place commence à manquer.

Une chose est sûre : l’entreprise Lumifête ne s’éteindra pas. Elle a même de beaux jours devant elle.