La plateforme lepermislibre.fr a commencé à s'implanter en Sarthe en 2020. En un an, un millier de conducteurs et futurs conducteurs ont décidé de passer par les cours en ligne pour obtenir le permis de conduire.

La nouvelle éco : de plus en plus de Sarthois attirés par le permis en ligne

Les Sarthois ont de plus en plus recours aux leçons de code en ligne. Photo d'illustration

Après un an d'installation en Sarthe, la plateforme lepermislibre.fr, est en pleine croissance. Cette auto-école en ligne revendique aujourd'hui un millier de candidats inscrits sur les cours en ligne et auprès de ses moniteurs-enseignants. "C'est _une auto-école dont les services sont passés en ligne_. On trouve des cours de code, du coaching, tout pour être prêt en vue de l'épreuve, et les candidats peuvent être mis en relation des moniteurs près de chez eux pour les cours de conduite", explique le fondateur et directeur général Romain Durand.

"On répond à des modes de consommation très actuels", poursuit-il, "les candidats passent majoritairement par leur smartphone ou leur ordinateur, c'est un système très simple qui correspond parfaitement à la nouvelle génération."

Un moniteur en 2020, huit à la fin de l'année

Comme au niveau national, où le fondateur dit avoir constaté "une augmentation de 30% des inscriptions depuis le début du confinement", la croissance de l'entreprise s'est traduite au Mans par un développement des effectifs depuis un an. "On avait au départ un moniteur, on en a quatre aujourd'hui. D'ici la fin de l'année, il y en aura sans doute huit", se félicite Romain Durand.