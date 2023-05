La Nouvelle éco : découvrir l’Indre, c’est aussi visiter ses entreprises

“Tout comme on visite le château de Valençay, la réserve de la Haute touche ou la vallée de la Creuse, on peut découvrir les fleurons de l’industrie et de l’artisanat du département”, souligne Michel Legarle, chargé de mission au sein de l’A2I, l’agence d’attractivité de l’Indre. Pour la seizième année, l’A2I organise l’opération Secrets de fabrique, des visites gratuites d’entreprises. Depuis 2021, des visites sont proposées toute l’année mais la moitié se concentre sur la période de juin à septembre avec un creux en août pour cause de congés.

41 entreprises et structures inscrites

À ce jour, 41 entreprises, mais aussi des structures culturelles, se sont inscrites “mais fort est à penser, estime Michel Legarle*, que d’ici la fin de l’année nous aurons passé la barre des 50 à 55 qui auront participé*”. Pour connaître le calendrier de ces visites, il suffit de se rendre sur le site www.secretsdefabrique36.fr où l’on peut également s’inscrire en ligne.

Dans un contexte où certains secteurs peinent à recruter, l’A2I organise également des visites dédiées comme récemment dans le secteur de la logistique. “Des entreprises qui ne participaient pas à l’opération y trouvent leur intérêt”, note Michel Legarle. Début avril, l’opération a même été étendue à des élèves du collège Rosa-Parks à Châteauroux qui ont visité La Pantoufle du Berry à Vatan. “On a décidé d’ouvrir plus largement et notamment aux scolaires afin de susciter des vocations et cela le plus tôt possible”, explique-t-il.