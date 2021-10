La Nouvelle éco : déjeuner à la tarterie La Ruette avec vue sur le château de Lassay

Béatrice Maherault a ouvert la tarterie la Ruette à Lassay-les-Châteaux dans le Nord-Mayenne. En plus de son travail d'enseignante, elle propose chaque mercredi et du vendredi au dimanche des tartes salées et sucrées, avec vue sur le château.

Béatrice Maherault est enseignante et en 2019 elle a acheté une maison à Lassay-les-Châteaux qu'elle a transformé, cet été, en tarterie. "Quand j'ai découvert la maison, j'ai vu tout de suite un potentiel. Elle était déjà très bien rénovée. Et, je me suis dit que je pourrais aménager une petite salle de restauration dans la pièce principale", dit-elle. Béatrice Maherault est tombée sous le charme de la bâtisse et, surtout de la vue. "La terrasse qui donne sur le château. On se lasse pas de la vue sur le château."

Béatrice Maherault a lancé sa tarterie cet été. © Radio France - Selma Riche

À midi, Béatrice Maherault propose un choix de deux-trois tartes salées et de desserts, faits avec des produits locaux et de saison. "La farine biologique est de Domfront. Le beurre, c'est du beurre le Bon Mayennais. Les œufs sont des œufs fermiers de Saint-Aignan-de-Couptrain. Et les légumes sont des légumes de saison." Alors après les produits d'été, comme les tomates et les courgettes, place aux légumes d'automne : champignons et potimarrons composent désormais les tartes.

Un cheese-cake avec vue pour le goûter, ça vous tente ? © Radio France - Selma Riche

La tarterie la Ruette est ouverte le mercredi et du vendredi au dimanche de midi à 17 h 30. réservation possible au 06 48 20 54 35.