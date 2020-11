La nouvelle éco : démarrage sur des chapeaux de roue pour l'épicerie ambulante M le vrac en Nord Isère

Marion Rochat et Marine Chapelin avaient un autre parcours, la première dans l'aéronautique, la deuxième dans un magasin bio. À 30 ans, elles ont voulu se lancer dans une initiative plus écologique avec cette épicerie mobile "M le vrac" à but zéro déchets qui va s'arrêter sur les marchés du Nord Isère. Marion Rochat est l'invitée de la nouvelle éco ce vendredi 6 novembre.

Marion Rochat, vous êtes deux trentenaires de Saint-Georges-d'Espéranche à avoir imaginé cette épicerie itinérante M le vrac qui a démarré cette semaine. Comment êtes-vous accueillies sur les marchés ?

On est très bien accueillies sur les marchés. On est ravies de notre lancement ! On avait fait une forte communication sur notre page Facebook et cela se ressent. Encore plus avec la crise de la Covid-19, c'est vraiment un très bon lancement pour nous.

Vous avez un camion que vous avez surnommé Markus, combien vous avez investi pour démarrer ?

Nous avons investi 30.000 euros dans notre projet. Et nous avons actuellement 120 références sur le camion.

Marine Chapelin travaillait dans un magasin bio. Vous-même, vous étiez dans l'aéronautique. Comment passe-t-on de l'aéronautique une épicerie ambulante ?

En arrivant à nos 30 ans, on a voulu se rapprocher de nos convictions personnelles et la réduction des déchets et nous tourner vers l'écologie. On s'est dit toutes les deux que c'était le moment de franchir le cap vers l'entrepreneuriat. C'est comme cela que l'idée de Markus est arrivée.

Vous avez une démarche zéro déchets, qu'est-ce que cela veut dire ? Vous vendez en vrac, il faut venir avec ses propres bocaux ?

Tout à fait. Nous sommes vraiment pour une démarche zéro déchets sur l'épicerie. Du coup, on encourage nos clients à venir avec leurs propres contenants, que ce soit des sacs, des bocaux ou des boîtes Tupperware, qu'on tare, évidemment, pour qu'ils puissent acheter la juste quantité et éviter le gaspillage alimentaire.

Votre démarche est aussi locale et dirigée vers les circuits courts, avec la crise sanitaire...

Notre objectif est de proposer un maximum de produits locaux et bio ou alors avec une démarche de production raisonnée. Venez-nous voir sur les marchés, notre camion est blanc avec le logo M en orange. Aujourd'hui (vendredi 6 novembre, ndlr), on est sur le marché de Heyrieux.

