La Nouvelle éco : Denise, la capitale du donut à Rennes

Dans les vitrines : des donuts, beignets troués aux glaçages colorés, mais aussi des cookies avec des gros morceaux de chocolats ou encore des roulés à la cannelle : la vitrine de "Denise's Donuts" à tout pour attirer l’œil des gourmands.

Denise Donuts propose une vingtaine de beignets différents. © Radio France - Agathe Legrand

Installé rue de la visitation à Rennes depuis septembre 2019, la boutique connait un beau succès : « on prépare au minimum 300 donuts en semaine et autour de mille par jour les week-end, » détaille la gérante, Anne-Hélène Marquet.

Une inspiration venue de l’étranger

Avec son compagnon, Antoine Corbey, ils ne sont pas à leur premier coup d’essai. « Nous avons beaucoup voyagé à l’étranger, et quand nous sommes revenus en France, nous avons d’abord ouvert un bar à sushis, puis un magasin à bonbons, et enfin une épicerie anglo-saxonne, » énumère l’entrepreneuse. Aujourd’hui, toutes ces boutiques sont fermées, et Anne-Hélène et Antoine se consacrent à "Denise's Donuts", un nom inspiré par la grand-mère de l'entrepreneur : « elle faisait toujours plein de gâteaux. »

En plus des donuts, le commerce vend d'autres sucreries comme ces cinnamon rolls. © Radio France - Agathe Legrand

A chaque fois, le couple mise sur des idées innovantes trouvées à l’étranger, qui n’existent pas ou peu en France. C’était le cas lorsqu’ils ont lancé leur bar à sushis, et c’est aussi le cas aujourd’hui : « on était dans les premiers en France à proposer une vingtaine de donuts différents à la vente, et les premiers également à vendre de la pâte à cookie crue ». Deux éléments qu’ils ont rapportés d’Amérique du nord, pour les arranger à leur sauce : « on conçoit toutes nos boutiques de A à Z, tous les deux. Du nom aux produits, on cherche vraiment à créer un univers qui nous est propre, » affirme Anne-Hélène Marquet.

Une boutique chaleureuse

Un univers là encore inspiré de leurs expériences à l’étranger. « Comme au Canada, on veut que le contact soit chaleureux avec le client. On recrute également des Japonais, des Mexicains, des Australiens… » La moitié des 17 salariés d’Anne-Hélène Marquet et d’Antoine Corbey sont donc étrangers pour favoriser cette mixité. « Quand on recrute, on fait surtout attention à voir si la personne s’intégrera bien dans l’équipe, pour préserver la bonne ambiance, » développe la gérante.

Maxime installe la vitrine avant que les premiers clients n'arrivent à 11h. © Radio France - Agathe Legrand

Les produits sont aussi en vente sur les plateformes de livraisons. « Grâce à la vente à emporter, nous avons pu rester ouvert pendant les confinements, » explique la gérante.

Le succès de ces beignets troués s’est confirmé au fil du temps : "Denise's Donuts" a ouvert une boutique à Saint-Malo et en ouvrira une deuxième dans le sud de Rennes au printemps prochain.

Reportage d'Agathe Legrand