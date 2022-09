La nouvelle éco - Depuis 20 ans, ADIVALOR aide les agriculteurs de Côte-d'Or à recycler leurs déchets

Une opération baptisée la "B.A des agri recycleurs" a permis de récolter en l'espace d'une dizaine de jours 200 tonnes de déchets à recycler. Cela s'est traduit par un don de 4.500 euros remis à la banque populaire de Bourgogne. Cette opération était organisée par Dijon Céréales et ADIVALOR. L'occasion de rappeler ce qu'est et à quoi sert cet éco-organisme qui réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros. Entretien avec Ronan Vanot, le directeur général d'ADIVALOR.

Ronan Vanot, directeur général d'ADIVALOR Copier

Ronan Vanot, directeur général d'ADIVALOR - ADIVALOR

ADIVALOR collecte quel type de produits agricoles ?

ADIVALOR collecte tous les déchets agricoles, c'est à dire les films plastique, les bidons, les sacs de semences notamment ou d'engrais, les ficelles agricoles et aussi les filets balle ronde. L'objectif est de recycler un maximum de ces déchets. On est actuellement à un taux où on recycle 90% de ce qu'on collecte.

Combien y a t il d'exploitants qui font appel à vos services ?

Pour la France, on en est à plus de 300. 000 agriculteurs qui trient et qui préparent les déchets. Sur la Côte-d'Or, on est autour de 4.100 exploitations. On n'est pas loin d'avoir toutes les exploitations agricoles, hormis certaines très petites qui ne sont pas dans la démarche. Mais la très grande majorité des agriculteurs participent au réseau de collecte.

Est ce que c'est payant pour les agriculteurs qui veulent se débarrasser de ces déchets ?

Ils nous payent avec le temps qu'ils mettent à trier puisqu'on a 22 flux différents chez ADIVALOR. Les agriculteurs trient, préparent et amènent leurs déchets aux points de collecte et donc c'est un investissement important de leur part. On a 8.500 points de collecte en France. Certains s'occupent de plusieurs flux de déchets, d'autres sont quasiment spécifiques à un seul flux. Et selon les points de collecte, vous en avez certains qui sont ouverts toute l'année. D'autres qui vont collecter un flux sur telle période, un autre flux sur une autre période. En fait, c'est assez variable, mais en moyenne, on a plusieurs périodes de collecte sur les différents points.

Y a t'il de plus en plus une prise de conscience des efforts à faire pour l'environnement de la part des agriculteurs?

Je pense que les agriculteurs sont vraiment ancrés dans leur territoire. Oui, forcément. De plus en plus, ils veulent montrer qu'ils ont des pratiques qui sont respectueuses de cet environnement et donc ils rentrent volontiers dans cette démarche vertueuse.

ADIVALOR a 20 ans cette année. Finalement, qu'est ce que c'est ADIVALOR ?

C'est un éco-organisme qui est une société à but non lucratif. Notre objectif n'est pas de dégager des profits et on ne doit pas rémunérer nos actionnaires puisque ces actionnaires sont en fait des représentants des agriculteurs, des distributeurs et des industriels. C'est d'ailleurs le nom, ADIVALOR, Agriculteurs, Distributeurs et Industriels pour la Valorisation des déchets agricoles. On a une gouvernance partagée et c'est vraiment une initiative de l'ensemble de la filière qui nous permet d'être performant puisque toutes les parties prenantes s'investissent. Il y a 22 salariés chez ADIVALOR et on a un chiffre d'affaires qui tourne autour de 25 millions d'euros. En fait, ce chiffre d'affaires correspond aux dépenses qu'on a pour s'occuper de 90. 000 tonnes, 89. 000 tonnes pour être exact, d'emballages et de plastiques usagés.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

De nouveaux projets pour ADIVALOR

ADIVALOR a enregistré une belle progression puisque en 2001, elle a commencé par un flux de déchets limité aux emballages des produits phytosanitaires. Petit à petit, en 20 ans, son périmètre s'est élargi à la collecte et au recyclage de beaucoup plus de déchets agricoles. "On continue dans cette voie puisque, notamment en 2023, nous avons deux projets. Le premier concerne les emballages de nutrition animale qui ne sont pas encore dans notre périmètre d'action mais qui vont rentrer dedans. Le deuxième, vise l' emballage sur les pots horticoles professionnels." explique Ronan Vanot.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi Dordogne : à Thiviers et à Firbeix les agriculteurs se débarrassent de leurs déchets plastiques