La nouvelle éco : depuis Flavigny-sur-Moselle, France Elévateur s'implante à l'étranger

Une bonne nouvelle pour une entreprise lorraine ce matin. La société France Elévateur spécialisée dans les nacelles élévatrices sur véhicules, à Flavigny-sur-Moselle, franchit une nouvelle étape. L'entreprise créée en 1984 vient d'acquérir la société espagnole Movex qui fabrique aussi des nacelles sur porteurs pour intervenir sur des câbles électriques, du mobilier urbain ou dans les arbres. C'est la première acquisition de France Elévateur à l'étranger.

Garder un "niveau élevé d'ambitions"

Le travail était enclenché depuis un an pour acheter la société Movex installée près de Barcelone. Un nouveau cap pour France Elévateur, en forte croissance ces dernières années, explique Charles Goffin, président du groupe :

"C'est important pour toute entreprise en croissance, sur un marché qui est dans un cycle de croissance depuis plusieurs années d'avoir un niveau élevé d'ambitions. C'est clé de réussir notre développement à l'international"

Jusque-là, France Elevateur était présent en France mais exportait aussi vers le Bénélux et l'Allemagne. Mettre un pied en dehors des frontières françaises était obligatoire pour continuer à grandir :

"On cultive un ADN de service client, d'innovation et il faut être ay plus près du client. Un marché comme l'Espagne où l'on prend la position de leader n'était pas atteignable depuis la France. Là, on s'ouvre sur le bassin méditerranéen et l'Afrique".

Jusqu'à 1.600 nacelles élévatrices par an

Avec le rachat de Movex, le groupe va passer de 400 à 450 salariés, et va pouvoir augmenter sa production : 1.600 nacelles élévatrices par an contre 1.200 jusque là. Le site de Flavigny-sur-Moselle ne pouvait pas supporter une telle hausse aussi vite. Une usine amenée à évoluer malgré tout :

"L'acquisition en Espagne ne réduit pas nos ambitions d'agrandissement à Flavigny car nous sommes à un emplacement privilégié pour ce qui est de l'Europe du nord, Benelux, Allemagne et pourquoi pas Grande-Bretagne."

Et France Elévateur qui pourrait peser 100 millions d'euros de chiffre d'affaires ne compte pas s'arrêter là. Le groupe réfléchit déjà à d'autres pays pour s'implanter. Objectif : être le leader européen du secteur.

