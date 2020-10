"La Nouvelle éco" : depuis le confinement, Rennes attire les ingénieurs parisiens

Alexandre Vallès a quitté Paris pour vivre et travailler à Rennes et en Ille-et-Vilaine

Ils sont des plus en plus nombreux ces Franciliens à quitter Paris pour s'installer en province souhaitant profiter d'une meilleure qualité de vie pour eux et leur famille. Un désir qui s'est accentué depuis le confinement. Si ce phénomène n'est encore pas chiffrable, on se rend compte clairement depuis quelques années que les grandes villes de l'Arc Atlantique, dont Rennes, sont très prisées des parisiens. Alexandre Vallès un ingénieur de 40 ans, qui a grandi en banlieue, a clairement franchi le pas.

Les bienfaits de la vie rennaise

En mars dernier, au début du confinement, cet ingénieur quadra rejoint sa compagne qui travaille à Rennes et leur fils âgé de 6 ans. Ils habitent en centre ville dans un appartement de 100 mètres carrés bien plus confortable que le 2 pièces de 40 mètres carrés à Paris. "Quand j'ai fini ma journée à Paris" raconte Alexandre Vallès "je suis loin de mon lieu de vie et je dois me dépêcher pour aller chercher mon fils alors qu'ici je fais tout cela en 10 minutes et le reste de la journée je peux m'occuper de lui ou faire chose".

Je gagne 6 à 8 heures de temps par semaine en passant de Paris à Rennes - Alexandre Vallès

"Un esprit d'entraide et de solidarité en Bretagne"

Alexandre Vallès a eu de nombreuses expériences professionnelles dans le domaine du conseil. A Rennes, il se lance dans un projet baptisé le petit camion pour aider les services itinérants alimentaires et non alimentaires dans leurs taches supports comme la gestion, la comptabilité ou le commercial. "Je souhaite développer mon projet dans les territoires ruraux et l'Ille-et-Vilaine correspond complètement à mon projet. Des dispositifs spécifiques existent ici. Il y a un dynamisme économique et politique, il y a une culture, une chaleur et un esprit d'entraide et de solidarité qui distinguent l'Ille-et-Vilaine et la Bretagne des autres régions françaises".