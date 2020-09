La nouvelle éco: des aides pour les entreprises en difficultés dans l'Yonne

La chambre de commerce et les tribunaux de commerce de l'Yonne proposent aux chefs d'entreprises un séminaire virtuel, ce mardi 22 septembre à 18 heures, sur comment anticiper ses difficultés financières.

La CCI et les tribunaux de commerce conseillent les chefs d'entreprises en difficulté

Comment et pourquoi anticiper ses difficultés financières ?

La chambre de commerce et les tribunaux de commerce de l'Yonne proposent de répondre aux chefs d'entreprise ce mardi 22 septembre à 18h00 lors d'un séminaire virtuel. Pascal Bailly est le président du tribunal de commerce d'Auxerre.

-Le tribunal de commerce peut aider les entreprises en période de crise

Le tribunal de commerce n'a pas qu'un rôle judiciaire, il a aussi un rôle préventif. La survie d’une entreprise peut dépendre de sa capacité à être en mesure d’anticiper ses difficultés financières c'est la raison pour laquelle le tribunal de commerce accompagne l'état de santé des entreprises depuis leur création jusqu'au redressement ou la liquidation judiciaire. Même pendant le confinement, le tribunal de commerce a continué à enregistrer des créations.

-Pourquoi beaucoup d'entreprises attendent souvent trop tard pour demander de l'aide ?

Il est important d'encourager les entreprises à s'appuyer sur les compétences de leur expert comptable et juridique. Il faut leur rappeler que le tribunal de commerce a, depuis 2005, un rôle important en matière de prévention, que les chefs d’entreprises doivent anticiper au maximum ce style de difficultés et ne pas hésiter à prendre rendez-vous avec un tribunal de commerce ou la Chambre de Commerce et d'Industrie. Un rendez-vous totalement confidentiel, il faut le souligner.

-Pouvez-vous nous donner un exemple de mesure d'aide trop méconnue des chefs d'entreprise ?

Par exemple le mandat ad hoc, souple et confidentiel. C'est une procédure autonome de prévention des difficultés des entreprises, souvent utilisée comme préalable à la procédure de conciliation ou de sauvegarde. Mais attention pour en faire la demande auprès d'un tribunal de commerce, l'entreprise ne doit pas être en cessation de paiement, d’où l'intérêt d'anticiper.

Pour participer au webinaire, ce séminaire virtuel à propos des aides aux entreprises en difficulté financière, rendez-vous sur le site de la chambre de commerce de l'Yonne. La participation peut rester anonyme pour ceux qui le souhaitent.