La nouvelle éco : des artisans retrouvent le public à Auxerre avec une nouvelle boutique éphémère

Le retour à une vie plus normale s'organise à Auxerre. La boutique des Métiers d'Arts a été inaugurée mercredi 2 juin. Un projet à l'initiative de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Bourgogne-Franche-Comté. Elle permet à des artisans locaux de reprendre une activité après plusieurs mois d'arrêt, précise Thierry Humblot, chargé du développement économique de la Chambre.

Cette boutique éphémère signe donc la reprise de l'activité de quelques artisans ?

Oui et c'est un vrai soulagement pour eux, parce que cela fait plus d'un an que les métiers de l'art ne peuvent plus rentrer en contact avec le public. Avec le covid, les artisans ont été empêchés de faire des expositions. Par exemple, les deux dernières éditions des Journées européennes des métiers d'art n'ont pas pu avoir lieu. Avec le soutien de la communauté de l'Auxerrois, on avait déjà décidé, en décembre dernier, d'ouvrir une première boutique éphémère à l'occasion des fêtes de Noël. Et là, du fait de l'annulation de tous les événements depuis le début de l'année, et grâce au soutien de la communauté d'agglomération, on a lancé cette boutique éphémère dans le centre-ville d'Auxerre, qui a été inaugurée hier.

Que peut-on trouver dans cette boutique éphémère Auxerroise ?

Il y a cinq exposants qui occupent cette boutique. Trois artisans d'art exposent leurs créations, notamment autour de la bijouterie, avec des bijoux en or, des bijoux fantaisie et aussi des pierres naturelles. On peut également trouver des meubles et des luminaires, réalisés essentiellement avec des matériaux de récupération. Et puis il y a une dernière personne qui va faire des ateliers. Elle fait du relooking de meubles, qui fait pas mal de choses autour de la décoration comme des bougies naturelles.

Quel est la suite du programme dans les semaines à venir ?

Une nouvelle boutique éphémère va ouvrir du 2 au 31 juillet avec là encore quelques autres professionnels des métiers d'art. En parallèle, au mois de juillet, il y aura également, au Centre culturel de Gurgy une exposition-vente du 3 au 25 juillet. Pendant la période estivale, on organise une exposition à Coulanges-la-Vineuse, le week-end du 20 au 21 août. Enfin, en septembre, pour la troisième fois, on organise une exposition lors des Journées européennes du patrimoine.