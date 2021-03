La nouvelle éco : des avocats s'installent dans une "boutique" en centre-ville du Mans

Une offre de droit simple, transparente et de qualité. Voilà l'ambition et le slogan du réseau AGN avocats, qui a ouvert en janvier au Mans la 22e agence de son réseau. Située au 63 avenue de Gaulle, par Jean-Marie Pétraud et Ana-Filipa Da Rocha Luis, l'agence mancelle est installée, comme toutes les autres, dans un local commercial, avec une vitrine, où les tarifs et les domaines de spécialité sont affichés en vitrine.

Assez inhabituel pour un cabinet d'avocats ? C'est justement toute l'idée : briser l'image de l'avocat inaccessible et injoignable dans son cabinet feutré, souligne l'un des deux associés, Jean-Marie Pétraud : "Ca symbolise la transparence, l'accessibilité, la manière dont on souhaite humaniser le métier. Il y a toujours quelqu'un à l'accueil, de 9 h à 18 h en ce moment. Les clients peuvent se présenter sans rendez-vous."

De 75 € à 200 € pour la première consultation

Sur la vitrine, les tarifs des premières consultations sont affichés comme ceux d'un produit lambda. De 75 € pour les particuliers à 200 € pour une création d'entreprise. "Ca permet de vous renseigner sur vos droits, d'avoir une confirmation sur vos droits ou vos obligations, et parfois ça suffit", explique Me Pétraud.

Si votre problème légal nécessite en revanche un accompagnement plus poussé, éventuellement pour une procédure judiciaire, le client repart avec un devis définissant les missions de l'avocat et le coût. "C'est clair dès le début et ça rassure beaucoup car souvent, les gens n'osent pas poser la question du prix à un avocat."

Des spécialistes en appui au sein du réseau

Droit de la famille, immobilier, assurance, responsabilité, travail ou affaires, AGN avocats couvre un grand nombre de domaines traités directement sur place par les deux associés. Mais en cas de question plus pointue ou spécifique, ils peuvent solliciter leur réseau. "C'est aussi notre force car nous faisons partie d'un ensemble de 24 agences, avec une cinquantaine d'avocats. Ce qui nous permet si besoin de nous tourner vers des spécialistes pour apporter la valeur ajoutée que le client demande."

Lors de sa création en 2012, le réseau d'agence franchisées AGN avait suscité d'importants remous au sein de la profession, qui estimaient que certaines règles déontologiques étaient bafouées. Un débat finalement tranché en 2018 par le Conseil d'Etat. Et qui n'a pas empêché le réseau de se développer et de s'implanter dans une vingtaine de villes. Aujourd'hui, il poursuit son développement, avec un chiffre d'affaires annuel de six millions d'euros.