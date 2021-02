La nouvelle éco : des biscuits fabriqués sur commande pour éviter le gaspillage alimentaire

Chaque année, des milliers de biscuits sont jetés à la poubelle. Parce qu'ils sont moches, donc invendables. Ou alors, parce que la date de péremption approche. Dans une démarche "zéro déchet et zéro gaspillage", Elodie Saunier, 30 ans, et sa mère Anne-Marie Saunier, 55 ans, ont décidé de fabriquer des biscuits uniquement en fonction des commandes reçues. Ce n'est pas plus cher pour le consommateur, mais c'est plus long, explique Elodie. "Quand on n'a pas de stock, il faut attendre entre trois et cinq jours selon les recettes."

Des biscuits fabriqués sur commande pour éviter le gaspillage alimentaire Copier

Depuis novembre 2020, elles ont lancé "Aux saveurs d'Elodie". Une biscuiterie 100% "made in Provence". Elles reçoivent chaque semaine entre cinq et dix commandes. Ce n'est pas assez pour qu'elles puissent en vivre, mais pour le moment, c'est suffisant :

On préférerait que ça reste à échelle humaine. Le but, c'est pas du tout de devenir industriel, mais bien de continuer à proposer des produits de qualité et artisanaux.

C'est pour cette raison qu'Elodie et sa mère Anne-Marie ne proposent que trois types de biscuits. "En ce moment, nous avons la canadienne, l'amaratti et le croquant. La canadienne plaît beaucoup puisque c'est une création unique avec de la cranberry, de la pistache et de la poudre d'amande", expliquent-elles.

Parfait pour le petit déjeuner ou pour le quatre-heure, avec un café ou un thé : "Mais pas n'importe quel thé, on recommande le thé vert avec la canadienne" précise Anne-Marie Saunier.

Pour passer commande, rendez-vous sur le site "Aux saveurs d'Elodie". Il faut compter au moins cinq jours ouvrés entre le moment où vous passez commande et celui où vos biscuits arriveront directement chez vous.