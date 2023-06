La nouvelle éco : des boîtes anti-moustiques pour les particuliers et les collectivités fabriquées en Isère

L'entreprise, installée à Tullins et Toulouse, produit des pièges à moustiques depuis plus d'un an.

Ces insectes ne nous avaient pas manqués... les moustiques font leur grand retour à l'approche de l'été. Pour lutter contre les piqûres, l'entreprise "Ma boîte à moustique ", installée à Tullins (Isère) et à Toulouse, a mis en place un piège il y a un peu plus d'un an, à disposer dans son jardin. Depuis début 2023, "Ma boîte à moustique" élargit son offre aux collectivités, pour installer des bornes dans des lieux publics.

Vous développez un nouveau modèle pour les espaces publics. Comment ça marche exactement ?

"Ma boîte à moustique", c'est un piège innovant pour capturer les moustiques en extérieur. Le principe est simple : on imite la personne humaine à travers la respiration et l'odeur de la peau, pour attirer le moustique. C'est comme ça qu'ils nous repèrent. Et puis ça va l'aspirer, tout simplement.

Vous pensez déjà à le mettre en place dans des communes en Isère ?

On a démarré déjà avec des premières communes qui nous ont fait confiance, notamment La Motte-Servolex, près de Chambéry, chez qui on va installer les premières bornes dans un parc pour pouvoir sensibiliser et venir protéger cet endroit. D'autres communes sont intéressées en Isère et dans le Rhône, pour des crèches, des Ehpad, des hôpitaux. Elles souhaitent équiper leurs espaces extérieurs pour parvenir à protéger les professionnels, les patients, les usagers de ces lieux.

D'où est venue l'idée de fabriquer une boîte anti-moustique ?

Avec mon associé Romain, qui est à Toulouse, on était personnellement embêtés par les moustiques, le moustique tigre notamment, qui a complètement envahi les villes depuis quelques années maintenant. On est tous les deux ingénieurs de formation, moi notamment dans les gaz. On a découvert ce fonctionnement et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire pour avoir envie d'avoir ce type de solution là pour les jardins, mais aussi pour les pros et les collectivités qui ont besoin de s'équiper.

Il y a aussi une volonté de préserver la planète ?

Notre objectif, c'est de vraiment être le plus vertueux possible. C'est-à-dire qu'on vient en remplacement de produits chimiques qu'on se met sur la peau, qui sont assez désagréables. Là, on va avoir une solution en émettant une petite quantité de gaz qui va attirer le moustique et qui n'a ici pas d'impact sur l'environnement extérieur à proximité.

La boîte aspire les moustiques dans des filets grâce à des biogaz qui imitent la respiration et l'odeur de peau humaine. - Ma boîte à moustique

Cela fait déjà un peu plus d'un an que vous avez développé cette boîte à moustique. Quel est le bilan aujourd'hui ?

Le bilan est vraiment positif. Il y a un an, on produisait entre 200 et 300 produits. Là on vise un peu plus d'un millier de produits vendus. On a également étoffé notre réseau de partenaires distributeurs, avec une cinquantaine en France et également des premières ventes à l'étranger, dans les Caraïbes, en Afrique. On a également étoffé l'équipe. On sera bientôt un peu plus d'une dizaine. On continue à se développer et on est encore en recherche de nouvelles recrues dans les prochains mois.

Vous avez d'autres projets à l'avenir ?

On a plein de projets en effet, avec Romain. On essaie de se développer de manière rapide, comme c'est le cas, mais également de manière raisonnée et durable, locale. On est sollicités parce qu'on commence à avoir notamment une expertise avec nos partenaires, qui nous accompagnent dans la démoustication et potentiellement sur d'autres produits qui viendraient compléter celui-ci. C'est encore trop tôt pour l'instant, mais on a des projets, notamment de R&D (Recherche & Développement), qui pourraient se concrétiser dans les mois ou les années qui viennent.

Il faut compter 1.200 euros pour une boîte à moustique. Les deux associés envisagent également de développer un piège plus accessible au grand public.