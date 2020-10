La nouvelle éco : des boulangeries lavalloises vendent aussi leur pain en ligne

Dans le contexte sanitaire actuel, plusieurs boulangeries de Laval proposent de la vente en ligne, via des applications. Objectif : capter les jeunes et éviter les files d'attentes en magasins.

Des boulangeries de Laval proposent d'acheter le pain non pas au magasin, mais via des applications. Téléphone, tablette, ordinateur, dans le contexte sanitaire actuel, c'est un nouveau mode de consommation qui pourrait prendre de l'ampleur dans les prochaines semaines. Comme dans beaucoup de secteurs économiques, il y a un avant et un après-coronavirus. Thimothée Grimault le patron de la boulangerie-pâtisserie Murat Délices à Laval, a donc lancé son application sur internet (maboulangerie.com) depuis quelques jours.

Elle revendique déjà quelques clients. L'objectif de ce jeune patron (20 ans) c'est de conquérir une clientèle jeune. Depuis le déconfinement, les habitudes de consommation ont aussi changé. "Ce n'est plus comme avant. Les personnes âgées par exemple ne sortent plus beaucoup l'après-midi pour chercher du pain". Alors le garçon espère que son application se développera à travers plusieurs générations.