La nouvelle éco : des boxers et des slips teintés au pastel près de Revel

C'est une marque de sous-vêtements pour hommes créée par des Bordelais, et qui s'est tournée vers le savoir-faire occitan du pastel pour teindre ses boxers et ses slips. Deux teinturières de Roumens, près de Revel (Haute-Garonne) travaillent pour leur collection.

Fabriquer des vêtements français est plus complexe qu'il n'y parait. Et les marques sont nombreuses à s'engouffrer dans cette brèche qui autorise qu'un produit soit estampillé "made in France" si il est fabriqué à moitié sur le territoire. En réalité, faute d'atelier de filature en France, le prêt à porter français est forcément en grande partie fabriqué à l'étranger. Les matières premières elles aussi viennent en général d'Inde ou des Etats-Unis. Alors plutôt que de surfer sur cette vague marketing là, Geoffrey Delpy préfère capitaliser sur la mise en valeur d'un patrimoine bien de chez-nous, le pastel d'Occitanie. Il a créé en 2020 la marque de sous-vêtements pour hommes, S Bordeaux et emploie sept personnes.

Geoffrey Delpy, fondateur de S Bordeaux. - S Bordeaux

Pour ce Bordelais, c'est en regardant l'émission, Des racines et des ailes sur France 3, qu'il découvre le pastel et deux teinturières du Lauragais, Denise et Mariam Lambert, mère et fille teinturières à Roumens entre Saint-Félix et Revel. Il les a rencontrées et a choisi leur technique de teinture à la main avec des pigments végétaux, avec la couleur "pastel de roi", l'une des 13 nuances du pastel.

La collection Techniartisan est en vente sur Internet depuis ce mois de novembre, 20% plus chère que les autres. S Bordeaux revendique une démarche éco-responsable avec des emballages compostables à base de maïs conçus en Italie. Conscient de la nécessité pour les entreprises de l'industrie textile de compenser leur empreinte carbone, Geoffrey Delpy a aussi acquis des forêts sur lesquelles l'entreprise plante des arbres et réintroduit des abeilles. Du bon gros greenwashing ? "Nous on est dans l'opérationnel, on peut nous taxer de viser le marketing, mais en attendant, les actions environnementales, on les met vraiment en place. Nous sommes la première marque française à avoir banni le pastique.", rétorque le créateur.