La nouvelle éco : des briques de lait avec la marque iséroise ISHERE dans les supermarchés au printemps ?

C'est un projet du Département et de la Chambre d'Agriculture :mettre en brique du lait du Trièves et de la Matheysine pour le vendre dans les supermarchés en rémunérant mieux les producteurs de montagne. Il devrait aboutir au printemps et s'ajouter aux autres produits de la marque iséroise ISHERE.

Dans ce projet porté par l'association "Plein Lait Yeux", l'idée est de mieux rémunérer les producteurs de lait du Trièves et de la Matheysine qui, pour l'instant touchent une trentaine de centimes d'euros pour un litre payé plus d'un euro par le consommateur. Une façon aussi de surfer sur la demande de produits plus locaux tout en pérennisant leurs exploitations. Explications avec Jean-Claude Darlet, le président de la Chambre d'Agriculture de l'Isère.

Pouvez-vous nous présenter plus en détail ce projet de lait 100% isérois ?

Jean-Claude Darlet : C'est un groupe de producteurs laitiers du territoire du Trièves et de la Matheysine qui ont réfléchi depuis plusieurs années à comment mieux valoriser leur lait. Et leur idée, c'est de mettre leur lait en briques et de le vendre dans les grandes et moyennes surfaces. Du lait local et de qualité qui leur garantirait une plus juste rémunération qu'aujourd'hui. Une première expérience va être faite concrètement en tout début d'année 2022. Par camion de 56.000 litres, le lait sera mis en briques à Vienne par la coopérative Sodiaal, avec un emballage à l'effigie de la marque ISHERE donc du Département. Avec derrière tout cela, une valorisation meilleure du lait de la montagne iséroise.

Quand vous dites mieux valoriser, vous pouvez donner des chiffres ?

Aujourd'hui, le prix du lait est un peu supérieur à 30 centimes. Et donc là, l'objectif, c'est d'approcher des 40 centimes, pour qu'enfin, il y ait une rémunération pour les éleveurs laitiers de ce territoire. Ça leur permettrait au moins d'arriver à sortir un revenu de leur travail, ce qui est quand même la priorité de tout agriculteur, et de pouvoir pérenniser dans le temps leur exploitation dans cette production de lait.

Pour l'instant, il ne s'agit que d'un projet ? Où en est-on exactement ?

Oui, aujourd'hui, c'est en projet. Mais les premiers litres de lait vont être mis en bouteille au mois de décembre pour être commercialisés au mois de janvier. Donc, là, on est vraiment dans la phase concrète des choses. Enfin ! Parce que ça a mis beaucoup de temps à tout se mettre en place. Mais là, aujourd'hui, on en est à la réalisation. Donc en 2022, les consommateurs pourront trouver du lait ISHERE issu du Trièves et de la Matheysine dans différents magasins.

A l'image des œufs déjà de la marque ISHERE ?

On a l'expérience sur les œufs qui a été réalisée, et qui est un franc succès. Donc aujourd'hui, on espère que demain, le lait aura la même trajectoire et le même succès que les œufs que l'on trouve partout dans les grandes et moyennes surfaces du département. Il y a une certaine demande aujourd'hui pour des produits plus locaux. Donc justement, il faut essayer de surfer sur cette vague, mais aussi la faire développer. Donc à partir du printemps, surtout, consommez du lait isérois !