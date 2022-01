La nouvelle éco : des Castrais en réinsertion professionnelle réinventent l'enceinte

Coup de projecteur ce matin sur une association qui œuvre dans l'insertion par l'activité économique : Insert Solutions à Castres. Avant de parler de ce nouvel objet, Didier Roques, le directeur de l'association, nous explique son fonctionnement : "notre ADN, c'est embaucher des personnes en difficulté socio-professionnelle et retravailler avec eux une orientation".

Au total, Insert Solutions emploie une soixantaine de salariés sous contrat d'insertion et a noué de de nombreux partenariats, notamment avec la Ville de Castres et des bailleurs sociaux, afin d'avoir des commandes pour assurer de l'activité à ses salariés.

Parmi ses activités, un atelier de menuiserie, qui emploie entre 4 et 6 personnes, fabrique notamment des montants de portes et des fenêtres. Et dans cet atelier, tout le monde s'est réuni pour trouver "une activité qui soit un peu plus valorisante", raconte David Roques. "Nous avons pensé à la réalisation d'une enceinte passive que nous avons choisi d'appeler "la Ziqbox".

Une enceinte sans technologie, juste avec du bois

La Ziqbox n'est pas une enceinte comme les autres : en bois, on y installe son téléphone mais sans toucher à l'électronique. "On est à contre-courant de tout ce qui peut se faire, comme par exemple la technologie Bluetooth et nous avons un objet sympa en bois, ce qui permet d'amplifier le son et qui peut, aussi, être un élément de décoration", poursuit le directeur d'Insert Solutions.

La dernière touche est en train d'être apportée à la Ziqbox mais Didier Roques prépare déjà sa commercialisation : en impliquant cette fois des étudiants d'IUT et de BTS à Castres. Des étudiants en commerce et marketing vont maintenant "essayer de commercialiser" cet amplificateur de son.