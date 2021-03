La Nouvelle Eco : des chambres converties en restaurants privatisés au Relais Château La Chapelle Saint-Martin

Après une trêve hivernale plus longue que d'habitude, la réouverture se profile pour l'hôtel adossé au restaurant étoilé "La Chapelle Saint Martin", à Nieul. Le restaurant étant toujours fermé, c'est dans les chambres, réaménagées pour l'occasion, que seront servis les repas gastronomiques.

Face à la crise sanitaire, l'hôtel-restaurant La Chapelle Saint-Martin tente de se réinventer pour sauver le début de sa saison hôtelière et limiter la casse au niveau du restaurant. C'est dans cette optique que les chambres de l'établissement ont été spécialement réaménagées durant la fermeture hivernale, afin de les reconvertir en mini-salles de restaurant privatives. Les clients qui réservent pour une ou plusieurs nuits pourront ainsi y déguster les plats du chef étoilé Gilles Dudognon, sans avoir à se rendre au restaurant, toujours fermé. Au lieu de passer de table en table, les serveurs iront donc de suite en suite.

Un certain standing à conserver

Pour Aude Bourliataux, la Maîtresse de Maison de La Chapelle Saint-Martin, rouvrir l'hôtel sans proposer un véritable service de restauration gastronomique n'aurait pas de sens dans cet établissement prestigieux. "Quand on vient en Relais & Château, on vient pour une expérience gastronomique. On ne propose pas un plateau avec un sandwich ou une soupe qu'on mange avachi sur son lit !"

Partant du principe que la restauration en chambre est autorisée pour les clients des hôtels, l'équipe de La Chapelle Saint-Martin a décidé de pousser le principe jusqu'au bout en installant, dans chaque chambre, des tables avec porcelaine de Limoges et argenterie, comme celles normalement dressées en salle. Le personnel sera masqué et tout sera rigoureusement désinfecté précise Aude Bourliataux, en insistant sur le respect des règles sanitaires et des gestes barrière.

Une condition : passer la nuit sur place

Il ne s'agit toutefois pas de contourner les restrictions assure la Maîtresse de Maison, car ça ne s'adresse qu'à ceux qui passent effectivement la nuit sur place. Elle pense ainsi attirer des citadins venus de grandes villes en quête de calme et de verdure, mais aussi une clientèle plus locale. "Les Limougeauds qu'on croise nous disent qu'ils n'en peuvent plus, ils veulent retourner au restaurant". Le pari est donc de les convaincre de s'offrir une nuit à l'hôtel pour y avoir droit.

Sur le plan économique l'enjeu est important, car la vente à emporter a des limites pour la cuisine gastronomique, qui ne supporte pas toujours bien le réchauffage. Aude Bourliataux reconnaît toutefois que La Chapelle Saint-Martin s'en sort plutôt bien jusque là. "On a la chance de bénéficier d'aides de l'Etat qui sont absolument incroyables, mais dans nos équipes tout le monde a envie et besoin de se remettre au travail. Il faut à un moment donner recommencer à gagner de l'argent." Face aux incertitudes concernant la réouverture des restaurants, la Maîtresse de Maison plaide pour une reprise autour de mi-mai, pour ne pas rater l'entrée dans la haute-saison.