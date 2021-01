La nouvelle éco : des chaussettes dépareillées pour ne plus chercher la paire

C'est le casse tête dans toutes les familles. Où est passée la deuxième chaussette qu'on avait pourtant bien mis à la machine avec la première ? Le mystère des chaussettes orphelines. Un jeune entrepreneur montpelliérain a trouvé la solution, il vient de concevoir une gamme de chaussettes dépareillées, véritable accessoire de mode.

Nasser Guémid est le patron de la toute jeune entreprise Cruel Dilemme

Comment vous est venue l'idée ?

Et bien moi non plus je ne sais pas vraiment où passent toutes ces chaussettes, j'ai été confronté au même problème. C'est pourquoi j'ai décidé, d'inventer des chaussettes qui pouvaient se combiner, se marier avec toutes les autres. En fait, j'ai créé des chaussettes qui sont dépareillées, et qui ont sur chaque pied un motif différent qui appartient au même univers. Y a six univers différents. Mais j'ai poussé le concept plus loin, c'est à dire qu'elles peuvent se marier avec toutes les autres de tous les autres univers.

Mes chaussettes ont des motifs et des couleurs qui peuvent toutes se marier entre elles, ce ne sera jamais une faute de goût

Vous proposez des chaussettes qui sont non seulement dépareillés, mais qui sont rigolotes aussi ?

Oui. Alors justement, j'essaie de créer des motifs qui sont très visibles, très peps, très funs. Et justement, par l'application de tous ces motifs, on peut toutes les combiner entre elles. Il y a des cœurs, il y a des animaux, il y a des étoiles et des pixels, des motifs tropicaux et des motifs moods pour expliquer un peu son humeur du jour. J'ai placé les motifs de telle façon que quand on marie un pied avec l'autre, peu importe l'univers, vous ne ferez jamais de faute de goût.

La chaussette est un véritable accessoire de mode indispensable pour affirmer son identité et son caractère

Est ce qu'aujourd'hui, la chaussette, c'est un vrai accessoire de mode ? Autrefois, on avait plutôt tendance à les cacher.

Alors pour moi, justement, c'est un accessoire de mode indispensable pour affirmer son style et son caractère. Plus que jamais, les chaussettes deviennent visibles. Elles sont devenues un atout fort du look. Donc moi, j'ai voulu justement, en plus des motifs y associer des couleurs très visibles. Il y a du rouge, du bleu, du blanc, les intemporels blanc et noir et du jaune. Et ma patte, mon ADN c'est le orange, qu'on retrouvera sur toutes les chaussettes. Donc, on les a en bout de pied pour la pointe et il y a un liseré en haut . En fait, ce sera un peu le lien le liant qui pourra unir toutes les chaussettes et crée une belle harmonie visuelle.

Les chaussettes françaises sont les meilleures chaussettes du monde

Où sont fabriquées vos chaussettes ?

Moi, je suis partie sur du made in France parce qu'il faut savoir que les chaussettes françaises sont les meilleures chaussettes du monde. Il y a un vrai savoir faire. Il y a une vraie, une vraie identité là dedans. Je me suis tout naturellement dirigée vers Broussaud Textile, qui est une entreprise située dans le Limousin. Le made in France, c'était pour moi une évidence au niveau de la chaussette.

Et vous avez d'autres projets que les chaussettes ?

J'avoue que j'ai un faible pour les accessoires parce que pour une tenue, même la plus classique possible ou la plus excentrique, un accessoire ça fait toujours du bien. C'est vraiment la plus valu qui apporte plus d'identité que le look. Donc oui, j'aimerais vraiment dans le futur pouvoir développer des accessoires, mais pour le moment, je me concentre sur les chaussettes parce que c'est vraiment un gros coup de cœur personnel.